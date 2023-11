By

E hia nga moni a te rangatira o Walmart mo te tau?

I roto i te ao hokohoko, ka tu a Walmart hei behemoth, e mohiotia ana mo ana toa nui me te maha o nga whakahere hua. Neke atu i te 11,000 nga toa puta noa i te ao, ehara i te mea miharo te tini o nga tangata e miharo ana mo te angitu o te putea o te hunga no ratou enei taonga hokohoko me te whakahaere. Na, e hia nga moni a te rangatira o Walmart i roto i te tau?

Te Maramatanga ki a Walmart Ownership

I mua i te ruku ki nga moni whiwhi a tetahi rangatira o Walmart, he mea nui kia mohio koe ki te hanganga o te kamupene. He kaporeihana hokohoko a Walmart, te tikanga na nga kaipupuri hea e pupuri ana i nga hea o nga kararehe a te kamupene. Ka taea e enei kaipupuri hea te whakauru i nga kaipupuri moni takitahi, nga kaipupuri putea, tae atu ki nga kaimahi i roto i nga mahere hoko kararehe. Na reira, ko nga moni whiwhi a tetahi rangatira o Walmart e kore e whakatauhia e te mahi o te toa kotahi, engari ma te uara o a raatau hea i roto i te kamupene.

Nga whiwhinga a nga Kaipupuri Walmart

Ko nga moni whiwhi a tetahi rangatira o Walmart ka rereke te rereke i runga i te maha o nga hea kei a raatau me te mahi a te kamupene. No te tau 2021, ko te whanau Walton, nga uri o te kaiwhakarewa o Walmart a Sam Walton, ko nga kaipupuri hea te nuinga o te kamupene. E ai ki a Forbes, ko nga rawa o te whanau Walton e kiia ana kua neke atu i te $200 piriona. Engari, he mea nui kia mahara ko enei taonga ehara i te mea i ahu mai i a ratou anake te mana o Walmart, i te mea kua whakanekehia e ratou a ratou haumi i roto i nga tau.

FAQ

Q: Ka taea e tetahi te noho hei rangatira mo Walmart?

A: Ae, ka taea e te tangata te noho hei rangatira mo Walmart ma te hoko hea o nga kararehe a te kamupene ma te kaute hokohoko.

P: He rite tonu te moni a nga rangatira katoa o Walmart?

A: Kao, he rereke nga whiwhinga a nga rangatira o Walmart i runga i te maha o nga hea kei a ratou me te mahi a te kamupene.

P: He huarahi ke atu ano kia whiwhi moni mai i te mana o Walmart?

A: Ae, ka utua e Walmart nga utu ki ona kaipupuri hea, ka taea te whiwhi moni taapiri.

Hei mutunga, ko nga moni whiwhi a tetahi rangatira o Walmart kaore i te ngawari te ine i te mea ka whakawhirinaki ratou ki nga momo ahuatanga penei i te maha o nga hea me nga mahi a te kamupene. Ahakoa ko te whanau Walton, ko te nuinga o nga kaipupuri hea, kua kohia e ratou nga taonga nui mai i a raatau mana o Walmart, he mea nui kia mahara kaore tenei mo nga rangatira katoa o Walmart.