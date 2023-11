E hia nga utu mo nga tamariki Walmart?

I roto i te ao o nga toa toa, kua roa a Walmart he ingoa whare. Na tana angitu nui, ko te whanau Walton, nana i whakatu te kamupene, kua noho ko tetahi o nga whanau whai rawa o te ao. Engari me pehea te reanga rangatahi o Waltons? E hia nga utu mo nga tamariki Walmart?

Ko nga tamariki Walmart, e mohiotia ana ko nga uri o Walton, he tamariki na nga kaihanga o Walmart, a Sam raua ko Helen Walton. Ko nga rawa o te whanau i ahu mai i to raatau paanga ki Walmart, e kiia ana kei te tata ki te 50%. I te tau 2021, ko te whanau Walton e kiia ana ko tetahi o nga whanau whai rawa o te ao, me te nui o te $200 piriona uara.

He rereke te utu mo ia tamaiti Walmart, na te mea ka whakawhirinaki ki o raatau mana takitahi i roto i te kamupene. Heoi, e kiia ana ko nga tamariki tokowha a Sam raua ko Helen Walton - ko Rob, ko Jim, ko Alice, ko John kua mate - kei te $60 ki te $70 piriona te moni o ia tangata. Ko enei whika kei roto i nga tangata whai rawa o te ao.

FAQ:

P: I pehea te whiwhinga a nga tamariki o Walmart i o raatau taonga?

A: I whakawhiwhia nga tamariki Walmart i o raatau taonga na roto i o raatau paanga ki Walmart, na o raua matua, a Sam raua ko Helen Walton i whakatu.

Q: Kei te whai waahi nga tamariki Walmart ki te whakahaeretanga o Walmart?

A: Ahakoa he maha nga tuunga a nga tamariki o Walmart i roto i te kamupene, kaore ratou i te whai waahi ki nga whakahaere o ia ra. Ko Walmart te tuatahi e whakahaerehia ana e tetahi roopu whakahaere ngaio.

Q: He tangata atawhai nga tamariki Walmart?

A: Ae, kua uru nga tamariki Walmart ki nga mahi atawhai. Kua whakatauhia e ratou nga turanga atawhai me te koha moni nui ki nga kaupapa me nga whakahaere rereke.

Q: He pehea te whakataurite o nga taonga o nga tamariki Walmart ki etahi atu piriona?

A: Ko nga tamariki Walmart tetahi o nga tangata whai rawa o te ao. Heoi ano, he iti ake to raatau moni kupenga i etahi atu piriona rongonui, penei i a Jeff Bezos me Elon Musk.

Hei whakamutunga, ko nga tamariki Walmart, he uri ki nga taonga a Walmart, he taonga nui. Na to ratou mana pupuri i roto i te kamupene kua eke ki runga ake o nga rarangi taonga o te ao. Ahakoa ka rereke pea to ratou moni kupenga, kaore e taea te whakakahore he piriona taara te utu o nga tamariki Walmart mo ia tangata, e mau ana i to raatau waahi ki waenga i nga tangata whai rawa o te ao.