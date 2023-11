E hia nga wa ka taea e koe te tiki COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he maha nga tangata e miharo ana e hia nga wa ka pa ki a ratou te huaketo. Na te mea ka puta mai nga momo hou me nga mate pakaruhanga, he mea nui te maarama ki nga mate maha. Kia rukuhia tenei kaupapa me te korero i etahi patai e pa ana.

FAQ:

P: Ka taea e koe te tiki COVID-19 neke atu i te kotahi?

A: Ae, ka taea te kirimana COVID-19 neke atu i te kotahi. Ahakoa onge, kua panuitia ano nga mate mate. Heoi, he ngawari ake te kaha o te mate rei ki te mate tuatahi.

P: He aha te mate pakaruhanga?

A: Ko te mate pakaru e tohu ana ki te whiwhinga i te COVID-19 i muri i te werohanga katoa. He iti ake te taumaha o enei keehi, me te hunga kua werohia he tohu ngawari ake, he kore tohu ranei.

P: He mea noa nga mate rei me te pakaruhanga?

A: Kao, he onge nga mate rei me nga mate pakaruhanga. Ko te nuinga o nga tangata kua pangia e te COVID-19, kua whiwhi kano kano kano katoa ranei ka tiakina mai i nga mate kino me te whakaurunga ki te hohipera.

P: He aha te take ka puta mai ano te mate mate me te pakaruhanga?

A: Ka tupu ano te mate mate i te wa ka heke te urupare aukati ki te mate tuatahi i roto i te waa, ka puta mai ranei he momo rerekee ka kore e mohiohia e te punaha mate. Ka puta mai nga mate pakaru mai i nga mea rereke, tae atu ki te urupare mate a te tangata takitahi, te whai huatanga o te kano kano ki nga momo rerekee, te pa atu ranei ki te uta viral nui.

P: Me pehea taku whakaiti i te tupono o te mate ano, te mate pakaru ranei?

A: Hei whakaiti i te tupono, he mea nui ki te whai i nga aratohu hauora a te iwi, penei i te kano kano kano, te mahi akuaku ringaringa, te mau kanohi kanohi ki nga waahi kikii, me te pupuri i te tawhiti mai i etahi atu.

Hei mutunga, ahakoa ka taea te mate COVID-19 neke atu i te kotahi, he onge noa nga mate rei me nga mate pakaru. Ko te kaha o nga mate o muri mai he ngawari ake, ina koa mo te hunga kua werohia. Heoi, he mea nui kia noho mataara me te whai tonu i nga tikanga aukati hei whakaiti i te tupono o te mate me te tiaki i a tatou ano me etahi atu i te huaketo.