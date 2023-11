E hia nga wa ka taea e koe te hopu Covid?

I te wa e pa ana te mate urutaru Covid-19 ki te ao, he maha nga tangata e whakaaro ana e hia nga wa ka mau ratou i te mate. Na te mea ka puta mai nga momo rerekee me te whai huatanga o te kano kano kano, he mea nui kia maarama ki te maaramatanga o naianei mo te mate hou o Covid-19. Kia tuhura ake tenei kaupapa.

He aha te mate hou Covid-19?

Ko te mate hou o Covid-19 ka pangia ano ka pangia ano te tangata kua ora ake i te mate. Ka pa mai tenei na te ngoikore o te mate, te rongo ranei ki tetahi momo rerekee o te huaketo. He āwangawanga te mate rei na te mea ka puta nga patai mo te roanga o te mate mate me te whai huatanga o nga kano kano.

He pehea te nuinga o te mate Covid-19?

Ko te ahua o te rewharewha he onge, engari he uaua ki te whakatau i te maha o nga keehi na te iti o nga whakamatautau me nga purongo. Ko nga rangahau e kii ana ko nga reeti mate hou mai i te 0.1% ki te 2.2% o nga keehi Covid-19 kua whakapumautia. Heoi, ka rereke pea enei tau i runga i nga ahuatanga penei i te taupori i akohia me te nui o nga momo rereke.

Ka taea e koe te hopu Covid-19 neke atu i te rua?

Ahakoa kua panuitia etahi keehi mo nga taangata e pa ana ki te maha o nga mate Covid-19, he tino onge. Ko te urupare aukati i whakawhanakehia i muri i te mate tuatahi ka whakarato i etahi taumata whakamarumaru ki nga mate o muri mai. Engari, ko te roa me te kaha o tenei whakamarumaru ka rereke i ia tangata ki ia tangata.

He aha te mahi a nga kano kano hei aukati i te mate ano?

Ko nga kano kano kua whakaatuhia he tino whai hua ki te whakaheke i te tupono o te mate kino me te whakaurunga ki te hohipera mai i a Covid-19. Ka whai waahi nui ano ta raatau ki te aukati i te mate ano. Ahakoa ka puta mai nga mate pakaruhanga ki nga tangata kua werohia, he ngawari ake, he iti ake pea nga hua kino.

Opaniraa

Hei mutunga, ahakoa ka taea te mate ano ki a Covid-19, he onge. Ko te urupare aukati i whakawhanakehia i muri i te mate tuatahi, i te kano kano kano ka whakarato i etahi taumata whakamarumaru ki nga mate o muri mai. Ka noho tonu nga kano kano hei taputapu nui hei aukati i nga mate kino me te whakaiti i te tupono o te mate ano. Heoi, he mea nui kia noho mohio mo nga momo rerekee me te whai i nga aratohu hauora a te iwi hei whakaiti i te horapa o te mate.