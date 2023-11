Tokohia nga tamariki a te rangatira o Walmart?

I roto i te ao o nga toa toa, kua roa a Walmart he ingoa whare. I whakaturia e Sam Walton i te tau 1962, kua tipu te kamupene ki te hoko hei kaihokohoko nui rawa atu i te ao. Ko te kanohi kei muri i tenei rangatiratanga o te ao, he maha nga tangata e pakiki ana mo te oranga whaiaro o te tangata nana i timata te katoa. Ko tetahi patai ka ara ake ko: e hia nga tamariki a Sam Walton?

Ko Sam Walton, te kaiwhakarewa o Walmart, tokowha nga tamariki. I whanau tana tamaiti tuatahi, a Samuel Robson Walton, i te tau 1944. Ko Rob Walton, e mohiotia ana ia, i whai waahi nui ki te tipu me te angitu o Walmart. I noho ia hei tiamana mo te kamupene mai i te tau 1992 ki te 2015, i whai i nga tapuwae o tona papa.

I whanau a John Thomas Walton, te tamaiti tuarua a Sam Walton, i te tau 1946. Ko te mea kino, i mate a John Walton i te tukinga waka rererangi i te tau 2005. Ahakoa tana mate ohorere, ka maumahara tonu tana paanga ki te kamupene me nga mahi atawhai a tona whanau.

I whanau a Jim Walton, te tuatoru o nga tama a Sam Walton, i te tau 1948. I tenei wa he mema ia mo te poari whakahaere o Walmart me te whai waahi kaha ki te whakahaere i te kamupene. I mohiotia mo tana ahua iti, he nui nga takoha a Jim ki te pakihi a te whanau.

Ko te potiki o nga tamariki a Sam Walton ko Alice Walton, i whanau i te tau 1949. Ahakoa kaore ia i uru tika atu ki nga mahi o ia ra o Walmart, kua whai ingoa a Alice hei kaikohi toi me te tangata atawhai. I whakaturia e ia te Crystal Bridges Museum of American Art i Bentonville, Arkansas, e whakaatu ana i tana kohinga nui.

FAQ:

Q: Ko wai te rangatira o Walmart?

A: Ko Sam Walton te kaiwhakaara o Walmart. Heoi, mai i tona matenga i te tau 1992, kua tohatohahia te mana o te kamupene ki ona uri.

P: Tokohia nga tamariki a Sam Walton?

A: Tokowha nga tamariki a Sam Walton: Samuel Robson Walton, John Thomas Walton, Jim Walton, me Alice Walton.

P: Kei roto etahi o nga tamariki a Sam Walton ki Walmart?

A: Ae, tokotoru nga tamariki a Sam Walton kua uru ki Walmart. Ko Rob Walton te tiamana o te kamupene, ko Jim Walton te mema o te poari whakahaere, a kua aro a Alice Walton ki ana ake mahi, tae atu ki te kohi toi me te mahi atawhai.

Q: He aha te Crystal Bridges Museum of American Art?

A: Ko te Crystal Bridges Museum of American Art he whare taonga i whakaturia e Alice Walton i Bentonville, Arkansas. He kohinga nui o nga mahi toi o Amerika, he waahi rongonui.

I te wa e ora tonu ana nga taonga tuku iho a Sam Walton i roto i ana tamariki, kei te ora tonu a Walmart hei whare hoko hiko. Ko nga takoha a ana uri kua tino whai waahi nui ki te hanga i te angitu me te paanga o te kamupene ki te ao hokohoko.