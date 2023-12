whakarāpopototanga:

I te tipu haere tonu o te puhuruhuru me te kitea, he maha nga tangata e pakiki ana ki te maha o nga huruhuru o te ao. Ahakoa he uaua ki te tiki i te whika tika, he maha nga whakatau tata me nga rangahau e whakaatu ana i te rahi o te hapori huruhuru. Ko te whainga o tenei tuhinga ki te tirotiro i te maha o nga huruhuru o te ao mai i te tau 2023, e whakamarama ana i nga tikanga e whakamahia ana ki te whakatau tata i to ratau taupori, me te whakautu i nga paatai ​​e pa ana ki tenei ahurea motuhake.

E hia nga huruhuru o te ao 2023?

Ko te whakatau tata i te maha tonu o nga huruhuru o te ao he mahi uaua na te ahua o te hapori me te kore o te rehitatanga whai mana, te mema ranei. Heoi ano, he maha nga rangahau me nga rangahau kua mahia ki te ine i te rahi o te whaanui huruhuru.

Ko tetahi rangahau rongonui i whakahaeretia e te International Anthropomorphic Research Project (IARP) i te tau 2011 e kiia ana he 1.4 miriona nga huruhuru o te ao. Engari, he mea nui kia mohio kua tawhito enei raraunga, a kua tino rerekee pea te nama i roto i nga tau.

Ko tetahi atu rangahau i whakahaerehia e te Furry Poll i te tau 2019 i kii mai i te 9,322 nga kaiwhakautu, 76% i tohuhia he huruhuru. Ma te tango i tenei paheketanga ki te taupori o te ao, ka tohu pea he tata ki te 5 miriona nga huruhuru o te ao. Heoi, me tupato tenei whakatau, i te mea kaore pea te tauira rangahau e tino tohu mo te hapori huruhuru katoa.

He mea tika kia whakahuahia kua nui te rongonui me te manakohia o te momo huruhuru i roto i nga tau tata nei, na te piki haere o ona nama. Ko te pikinga o nga papaahoapori me nga huihuinga kua whakatapua ki nga huruhuru kua whai waahi ki te tipu me te kitea o te hapori.

Pātai Auau (FAQ):

P: He aha te huruhuru?

A: Ko nga huruhuru he tangata e aro nui ana ki nga ahuatanga kararehe anthropomorphic. He maha nga wa ka hanga, ka whakaatu ranei i o raatau ake ahua kararehe, e kiia nei ko fursonas, ma te mahi toi, nga kakahu (fursuits), te whakaari, me etahi atu momo whakaputanga auaha.

P: Me pehea te whakatau tata a nga kairangahau i te maha o nga huruhuru?

A: He maha nga wa ka whakawhirinaki nga Kairangahau ki nga rangahau me nga raraunga whaiaro ki te whakatau i te maha o nga huruhuru. Ka tohatohahia enei rangahau i runga ipurangi me nga huihuinga puhuruhuru, e tuku ana i nga kaiuru ki te tuku korero mo o raatau whai waahi ki te roopu huruhuru.

P: He momo ahurea motuhake te huruhuru?

A: Ae, ka kiia te huruhuru he ahurea iti motuhake na to ratou hiahia tahi ki nga kararehe anthropomorphic me o raatau mahi ki nga momo whakaputanga auaha. He maha nga wa ka hanga hapori ratou i runga ipurangi me te tuimotu, ka whakarite huihuinga, hui, me etahi atu huihuinga hei hono atu ki nga hoa huruhuru.

Q: Ko te noho puhuruhuru he mahi moepuku?

A: Ahakoa ko etahi o nga huruhuru ka whakauru i nga waahanga o to ratau tuakiri ki o raatau hononga whaiaro, mahi toi a nga pakeke ranei, ko te huruhuru huruhuru ehara i te mea he mahi moepuku. Kei roto i te ahua o te puhuruhuru te tini o nga hiahia, tae atu ki nga mahi toi, nga korero pakiwaitara, nga kakahu, me te whakahoahoa, me nga tangata takitahi e whai waahi ana mo nga take maha.

Q: He whakahaere huruhuru whaimana, he rehita ranei?

A: Kao, karekau he whakahaere huruhuru whaimana, he rehita ranei. Ko te fandom puhuruhuru he hapori whakaheke, kaore he roopu whakahaere matua. Heoi ano, he maha nga papaaho ipurangi, nga huihuinga, me nga roopu paapori pāpori e hono ai nga huruhuru me te tiri i o raatau hiahia.

