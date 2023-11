Kia pehea te roa o taku taratahi i muri i te whakamatautau Covid pai?

I waenganui o te mate urutomo Covid-19, ko tetahi o nga paatai ​​​​tino nui e pa ana ki nga taangata i muri i te whakamatautau pai mo te huaketo ko te roa o te noho taratahi. Na te whainga ki te aukati i te horapa atu me te tiaki i te hauora o etahi atu, he mea nui kia mohio ki te waa kua tohua. Kia rukuhia tenei kaupapa me te whakamarama.

He aha te taratahi?

Ko te Taratahi he tikanga hauora a te iwi e wehe ana, e aukati ana i te neke o nga tangata kua pa atu ki tetahi mate hopuhopu, penei i a Covid-19, kia kore ai e horapa atu ki etahi atu. He mea nui ki te piri ki nga aratohu taratahi hei whakaiti i te tupono o te tuku.

Kia pehea te roa o taku taratahi i muri i te whakamatautau Covid pai?

E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko nga tangata e whakamatau pai ana mo Covid-19 me wehe i a raatau mo te iti rawa o nga ra 10 i muri i te tiimatanga o nga tohu, te ra ranei o ta raatau whakamatautau pai mena ka noho koretake. Ka roa pea tenei waa mena ka mau tonu nga tohu, ka kino ranei.

He aha te take i taunakihia ai te taratahi 10 ra?

Ko te wa taratahi 10-ra e ahu mai ana i runga i nga taunakitanga putaiao ko te nuinga o nga tangata whai Covid-19 kua kore e horapa i muri i tenei wa. Ka whai whakaaro ki te wa incubation o te huaketo me te roanga o te whakaheke mate, ko te wa ka taea te tuku i te huaketo ki etahi atu.

He aha mehemea karekau he tohumate?

Ahakoa he asymptomatic koe, he mea nui ki te taratahi mo nga ra 10 i muri i te hua whakamatautau pai. Ko etahi o nga tangata ka noho asymptomatic puta noa i to ratau mate engari ka horapa tonu te huaketo ki etahi atu.

Ka taea e au te whakamutu taratahi i mua atu?

I etahi ahuatanga, ka taea te whakapotohia te taratahi ki te 7 ra mena ka whiwhi te tangata i te hua whakamatautau Covid-19 kino ka noho koretake. Heoi, he mea nui ki te korero ki nga tohunga hauora me nga mana hauora o te rohe i mua i te whakatau i nga whakatau mo te roanga o te taratahi.

Hei mutunga, ka tūtohuhia he wa taratahi 10 ra mo nga tangata ka whakamatau pai mo Covid-19, ahakoa he aha nga tohu. Ma te u ki enei aratohu, ka taea e tatou te whai waahi ki te pupuri i te huaketo me te tiaki i te hauora me te oranga o o tatou hapori. Kia noho haumaru, kia noho mohio, kia hinga tahi tatou i tenei mate uruta.