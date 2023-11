Kia pehea te roa o te pai mo te kano kano mate?

Ko te kohukohu, e mohiotia ana ko te herpes zoster, he mate mate mamae na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei. Ko te nuinga o nga wa ka pa ki nga pakeke pakeke me nga taangata kua ngoikore te punaha mate. Hei aukati i tenei ahuatanga whakararuraru, ka watea he kano kano kano. Engari kia pehea te roa o te whakamarumaru mai i tenei kano kano? Kia mohio tatou.

Ko te kano kano kano, e mohiotia ana ko Zostavax, ko te kano kano tuatahi i whakaaetia e te US Food and Drug Administration (FDA) hei aukati i te mate pukupuku. Heoi, i te tau 2017, i whakauruhia he kano kano hou me te whai hua ko Shingrix. Inaianei ko Shingrix te kano kano kano pai e taunakihia ana e te Centers for Disease Control and Prevention (CDC) mo te aukati i te mate koriri.

Kia pehea te roa ka tiakina e te kano kano Shingrix?

E ai ki te CDC, ko te kano kano a Shingrix he whakamarumaru kaha ki nga kohu me ona raruraru. Kua kitea e nga whakamatautau haumanu he nui ake i te 90% te whai hua o te kano kano ki te aukati i te mate koriri i roto i nga tangata 50 me te pakeke ake. Ko te whakamarutanga e whakaratohia ana e te kano kano Shingrix ka roa mo etahi tau, me nga rangahau e whakaatu ana ka tino whai hua mo te wha tau i muri i te werohanga.

He hiahia mo te pupuhi whakanui?

Ahakoa e whakarato ana te kano kano Shingrix i te whakamarumaru mo te wa roa, ka taunaki te CDC i te horopeta tuarua kia pai ai te whai hua. Ko te horopeta tuarua kia rua ki te ono marama i muri i te horopeta tuatahi. Ka awhina te kopere booster ki te whakarei me te whakaroa i te urupare aukati, ka mau tonu te whakamarumaru ki te koriri.

Me pehea te kano kano tawhito, Zostavax?

Kei te watea tonu te kano kano maataa, Zostavax, engari ehara i te mea pai ake. Ka whakarato a Zostavax i te whakamarumaru mai i nga shingles mo te rima tau, engari ka heke te whai huatanga i roto i te waa. Mena kua whiwhi koe i te kano kano Zostavax i mua, ka tūtohu te CDC kia whiwhi koe i te kano kano Shingrix kia pai ake ai te whakamarumaru ki nga maru.

Hei whakatau, he tino whai hua te kano kano a Shingrix ki te aukati i te koriri me ona raruraru. Ma tana whakamarumaru mo te wa roa, ka taea e nga tangata takitahi te pai o te ngakau mo etahi tau i muri i te werohanga. Kia mahara ki te korero ki to kaiwhakarato hauora ki te whakatau i te waarangi kano kano pai mo koe me te whakarite kia whiwhi koe i nga korero hou mo te wa e pa ana ki te aukati i te mate kowha.

FAQ:

Q: He aha te shingles?

A: Ko te shingles he mate kino kino na te huaketo varicella-zoster, te huaketo ano e puta ai te mate heihei.

P: He aha te kano kano Shingrix?

A: Ko te kano kano Shingrix he kano kano tino whai hua kua whakaaetia e te FDA hei aukati i te mahunga. Koia te kano kano pai kua tohua e te CDC.

P: Kia pehea te roa o te kano kano a Shingrix hei whakamarumaru?

A: Ko te kano kano Shingrix he whakamarumaru kaha ki te shingles mo te wha tau i muri i te werohanga.

Q: Kei te hiahia ahau ki te pupuhi whakanui?

A: Ae, e taunaki ana te CDC i te horopeta tuarua o te kano kano Shingrix kia tino whai hua. Ko te horopeta tuarua kia rua ki te ono marama i muri i te horopeta tuatahi.

P: Me pehea te kano kano tawhito, Zostavax?

A: Kei te waatea tonu a Zostavax engari ehara i te mea pai ake. He whakamarumaru mai i nga kopapa mo te rima tau, engari ka heke te whai huatanga i roto i te waa. E taunaki ana kia whiwhi kano kano Shingrix kia pai ake te whakamarumaru.