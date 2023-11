Kia pehea te roa o te pupuhi rewharewha i te tau 2023?

I a tatou e uru ana ki te tau 2023, he maha nga tangata e whakaaro ana kia pehea te roa o te pupuhi rewharewha hei whakamarumaru ki te mate rewharewha. Na te mate urutaru e haere tonu ana me te hiahia mo te kano kano, he mea nui kia mohio ki te roanga o te mate mate e tukuna ana e te pupuhi rewharewha. Kia rukuhia tenei kaupapa me te korero i etahi patai e pa ana.

He aha te pupuhi rewharewha?

Ko te pupuhi rewharewha, e mohiotia ana ko te kano kano rewharewha, he tikanga aukati i hangaia hei tiaki i te tangata mai i te mate rewharewha. Kei roto i nga riaka o te huaketo, e whakaihiihi ana i te punaha parepare ki te whakaputa i nga paturopi ka mohio me te patu i te huaketo mena ka kitea.

Kia pehea te roa o te pupuhi rewharewha?

Ko te roanga o te whakamarutanga e whakaratohia ana e te pupuhi rewharewha ka rereke mai i ia tau ki tera tau na te ahua rereke o te mate rewharewha. Ko te tikanga, ka tukuna e te pupuhi rewharewha he mate mo te ono ki te waru marama. Engari, he mea nui kia maumahara ka heke te whai huatanga o te kano kano i roto i te waa, ina koa ki nga riaka hou ka puta ake.

He aha te take ka heke te kaha o te pupuhi rewharewha i roto i te waa?

E mohiotia ana te huaketo rewharewha mo tona kaha ki te whakarereke me te tipu tere. Ko tenei huringa tonu he wero mo nga kano kano ki te whakarato whakamarutanga mo te wa roa. I tua atu, ka hangaia te pupuhi rewharewha i runga i nga matapae o nga rewharewha tino nui e tumanakohia ana ka rere i roto i tetahi tau. Mena ka puta mai nga riaka hou, ka tino rerekee ranei nga riaka o naianei, ka heke te kaha o te kano kano.

Ka rere ke te pupuhi rewharewha i te tau 2023 ki nga tau o mua?

Ae, ka rereke pea te pupuhi rewharewha mo te tau 2023 mai i nga tau o mua. Ka aro turuki nga kaiputaiao me nga tohunga hauora i nga riipene tohanga o te rewharewha rewharewha me te whakarereke i te kano kano. Ia tau, ka tūtohu te Roopu Hauora o te Ao (WHO) kia whakauruhia nga taumahatanga ki roto i te kano kano i runga i o raatau raraunga tirotiro. No reira, ko te pere rewharewha mo te tau 2023 ka whakahiatohia ki te aro ki nga taumahatanga e tumanakohia ana ka pa mai i tera tau.

Hei whakamutunga, ko te pupuhi rewharewha te nuinga o te waa e whakarato ana i te mate mo te ono ki te waru marama, engari ka heke te whai huatanga i roto i te waa. Ko te pupuhi rewharewha mo te tau 2023 ka whakahiatohia ki te patu i nga taumahatanga e tumanakohia ana ka rere i roto i taua tau. He mea nui ki te noho mohio me te korero ki nga tohunga hauora mo nga korero hou mo te wa e pa ana ki nga werohanga rewharewha. Kia maumahara, ko te kano kano kano ka tiakina koe engari ka awhina ano hoki ki te whakaiti i te horapa o te mate rewharewha i roto i te hapori. Kia noho haumaru me te aro nui ki to hauora!