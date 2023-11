Kia pehea te roa o te mate mate maori ki COVID?

I roto i te pakanga e haere tonu ana ki te mate urutaru COVID-19, ko te maarama ki te roanga o te whakamaaramatanga taiao ki te huaketo kua noho hei waahanga nui o te hauora o te iwi. I te wa e ora ana te tangata mai i te mate, ka puta ake nga patai mo te roanga o to ratau mate mate me te hiahia mo etahi atu tikanga penei i te werohanga, te werohanga whakahiato ranei. Kia rukuhia tenei kaupapa me te tirotiro i nga mea kua kitea e te ao putaiao.

He aha te mate mate maori?

Ko te mate mate maori, e mohiotia ana ko te mate mate, e pa ana ki te whakamarumaru ka tupu i te tangata ki tetahi tukumate motuhake i muri i te pangia me te ora mai i te mate. Ko tenei urupare mate ka pa mai e te punaha mate o te tinana, e whakaputa ana i nga antibodies me nga pūtau mahara ki te mohio me te patu i te huaketo mena ka tutaki ano.

Kia pehea te roa o te mate mate maori ki COVID?

He mahi uaua te whakatau i te roanga o te mate mate maori ki COVID-19. Kua whakaatuhia e nga rangahau ko te nuinga o nga taangata kua ora mai i te COVID-19 ka whakawhanake i te urupare matea kaha, tae atu ki te hanga i nga antibodies me nga pūtau mahara. Heoi ano, he rereke te roa o tenei mate mate i ia tangata ki ia tangata.

Ko nga rangahau e kii ana ko te mate mate maori ki te COVID-19 ka roa mo etahi marama, he nui te whakamarumaru ki te mate ano. Heoi, ka heke iho te kaha me te roa o tenei mate mate i roto i te waa, ka waiho te tangata ki te pangia ano, ka pa atu ranei nga tohu ngawari mena ka pa ki te huaketo.

Ko te hunga kua werohia he kano kano ka roa ake?

Ahakoa ka taea e te mate mate maori te whakarato i tetahi taumata whakamarumaru, kua kii nga rangahau ko te kano kano ka nui ake te mau tonu me te pono ki te COVID-19. Ko nga kano kano e whakaihiihi ana i te urupare mate mate, i te nuinga o nga wa ka piki ake nga taumata antibody me te whakamarutanga roa ake ki te mate maori anake.

Me kano kano kano kano nga tangata kua pangia e te mate COVID-19?

Ae, ko nga tangata kua pangia e te COVID-19 i mua ka akiakihia kia werohia. Ko te kano kano kare noa e whakanui ake i to ratau mate mate o naianei engari he whakamarumaru atu ano ki nga momo rereke ka puta mai me te mate ano pea. He mahi nui ki te whakaiti i te horapa o te huaketo me te whakatutuki i te mate kahui.

Hei whakatau, ka taea e te mate mate maori ki te COVID-19 te whakarato i tetahi taumata whakamarumaru, engari he rereke te roa o te tangata. He mea nui tonu te kano kano ki te whakakaha me te whakaroa i te mate mate, e tuku ana i te arai pono ki te huaketo. I te mea kei te ako tonu te hapori putaiao i nga uauatanga o te mate mate COVID-19, ko te noho mohio me te whai i nga aratohu hauora a te iwi he mea nui i roto i ta tatou whawhai ki te mate urutaru.