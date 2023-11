Kia pehea te roa o te kano kano rewharewha?

I te wa e tata mai ana te wa rewharewha, he maha nga tangata e whakaaro ana ki te kano kano hei tiaki i a ratou ano me o ratou hoa aroha mai i te mate rewharewha. Heoi ano, he patai noa ka ara ake, "E hia te roa o te kano kano rewharewha?" Ko te mohio ki te roanga o te whakamarutanga e whakaratohia ana e te kano kano rewharewha he mea nui ki te whakatau ahea ka werohia me te maha o nga wa.

He aha te kano kano rewharewha?

Ko te kano kano rewharewha, e mohiotia ana ko te kano kano rewharewha, he tikanga aukati i hangaia hei tiaki i te tangata ki te mate rewharewha. Kei roto i nga riipene o te huaketo kua ngoikore, kua ngoikore ranei, e whakaihiihi ana i te punaha mate ki te whakaputa i nga paturopi e whawhai ana ki te huaketo.

Kia pehea te roa e tiakina ai e te kano kano rewharewha?

Ko te kano kano rewharewha he whakamarumaru mo te wa kotahi o te wa rewharewha, mai i te ngahuru ki te timatanga o te puna. E taunaki ana te Centers for Disease Control and Prevention (CDC) kia werohia i mua i te timatanga o te wa rewharewha, i te mea ka roa pea te rua wiki mo te tinana ki te whakawhanake i te mate i muri i te whiwhinga i te kano kano.

He aha i tika ai kia werohia ia tau?

Kei te tipu haere tonu te rewharewha, me nga riaka hou ka puta ia tau. No reira, ka whakahouhia te kano kano rewharewha ia tau ki te whakauru atu i nga riu tino nui e tumanakohia ana ka rere i roto i te wa rewharewha e haere ake nei. Ma te kano kano kano ia tau ka tiakina nga tangata takitahi ki nga mate hou o te huaketo.

Ka taea e te kano kano rewharewha te tuku mate mate mo te wa roa?

Kia aroha mai, karekau te kano kano rewharewha e whakarato i te mate mate mo te wa katoa. Ko nga paturopi i puta hei whakautu ki te kano kano ka heke haere i roto i te waa, na reira me whiwhi kano kano hou ia tau kia mau tonu ai te whakamarumaru.

Ko wai me werohia?

E taunaki ana te CDC kia werohia te rewharewha a-tau mo nga tangata katoa e ono marama me te pakeke ake, me etahi onge. He mea tino nui mo te hunga ka nui ake te tupono ki te whakawhanake i nga mate kino mai i te rewharewha, penei i nga tamariki nohinohi, nga wahine hapu, nga pakeke pakeke, me nga tangata whai mate hauora.

Hei whakatau, he whakamarumaru te kano kano rewharewha mo te wa rewharewha kotahi, mai i te ngahuru ki te timatanga o te puna. He mea tika kia werohia ia tau na te rerekee tonu o te ahua o te mate rewharewha. Ma te kano kano kano, ka tino whakaitihia e te tangata to ratou tupono ki te mate me te horapa i te rewharewha, ma te tiaki ia ratou ano me te hunga e karapoti ana ia ratou.

FAQ:

P: Ka taea e te kano kano rewharewha te hoatu ki a koe te rewharewha?

A: Kao, e kore e taea e te kano kano rewharewha te hoatu ki a koe te rewharewha. Kei roto i te kano kano kano, kua ngoikore ranei o te huaketo, e kore e taea e te mate.

P: He pehea te whai hua o te kano kano rewharewha?

A: He rereke te whaihuatanga o te kano kano rewharewha mai i ia tau ki ia tau, i runga i te pai o te rite ki nga reinga tohanga. Heoi, ahakoa kaore te kano kano i te tino pai, ka taea tonu te whakaiti i te kaha o nga tohu mena ka pa te tangata ki te rewharewha.

P: Ahea te wa pai ki te wero kano mate?

A: E taunaki ana te CDC kia kano kano kano i mua i te tiimata o te wa rewharewha, ko te mea pai hei te mutunga o Oketopa. Heoi ano, kare ano i te taima ki te kano kano kano, na te mea ka roa te wa rewharewha tae noa ki te timatanga o te puna.

P: He huanga taha o te kano kano rewharewha?

A: Ko nga paanga kino noa o te kano kano rewharewha ko te mamae i te waahi werohanga, te kirika iti, me te mamae o te tinana. He onge nga paanga taha kino.