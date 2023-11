Kia pehea te roa o te kano kano COVID?

I te whakataetae ki te mate mate COVID-19, kua puta nga kano kano hei taputapu kaha ki te patu i te horapa o te mate. I te wa e whiwhi ana nga miriona taangata huri noa i te ao ki o raatau pota, ka puta he patai noa: kia pehea te roa o te whakamarumaru e tukuna ana e te kano kano COVID? Kia rukuhia tenei kaupapa nui me te tirotiro i etahi patai e patai pinepine ana.

He aha te roa o te whakamarutanga e tukuna ana e nga kano kano COVID?

Ko te roanga o te whakamarutanga e whakaratohia ana e nga kano kano COVID ka rereke i runga i nga ahuatanga maha, tae atu ki te momo kano kano me te urupare mate a te tangata takitahi. I tenei wa, ko nga rangahau e kii ana ko te nuinga o nga kano kano whai mana he whakamarumaru kaha mai i nga mate kino, te hohipera, me te mate mo te ono marama i muri i te werohanga katoa.

He aha te werohanga katoa?

Ko te kano kano kano katoa e pa ana ki te whakaotinga o te rarangi inenga kano kano kano. Mo te nuinga o nga kano kano COVID, ko te tango i nga pota e rua, me te waahi motuhake i waenga i a raatau. He mea nui ki te whai i te raarangi inenga kua tohua kia pai ai te whakamarumaru.

Kei te whai waahi nga mapere whakanui ki te whakawhānui atu i te whakamarumaru?

Ko nga pupuhi booster, e mohiotia ana ko etahi atu pota, kua whakauruhia hei whakarei me te whakawhānui i te whakamarumaru e whakaratohia ana e nga kano kano COVID. Ko enei pota taapiri ka tukuna i muri i te raupapa werohanga tuatahi hei whakanui i te urupare mate. I tenei wa e taunakihia ana nga pupuhi booster mo etahi taupori, penei i te hunga kua ngoikore te punaha mate, i nga tangata ranei ka nui ake te tupono ki te rongo na runga i o raatau mahi.

Kia pehea te roa o te whakamarumaru mai i nga pupuhi whakanui?

Ko te roanga o te whakamarutanga e whakaratohia ana e nga pupuhi booster kei te ako tonu. Ko nga raraunga tuatahi e kii ana ka nui ake te whakanui i nga taumata antibody me te whakarato i tetahi paparanga whakamarumaru ki te COVID-19. Heoi, me haere tonu nga rangahau hei whakatau i te roanga o tenei whakamarutanga whakarei.

Hei whakamutunga, ahakoa he rereke te roa o te whakamarutanga e tukuna ana e nga kano kano COVID, kua kitea he tino whai hua ki te aukati i nga mate kino me te whakaheke i te tupono o te hohipera me te mate. He taputapu nui te pupuhi booster ki te whakawhānui me te whakarei ake i tenei whakamarumaru, ina koa mo nga taupori whakaraerae. I te mea e haere tonu ana te hapori putaiao ki te kohi raraunga me te whakahaere rangahau, he mea nui kia noho mohio me te whai i nga tohutohu a nga tohunga ngaio hauora kia pai ai te whakamarumaru mai i te COVID-19.