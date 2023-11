Kia pehea te roa o te noho pai o te COVID i roto i to tinana?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he maha nga taangata e miharo ana kia pehea te roa o te mate ka kitea ki o ratau tinana. Ko te maarama ki te roanga o te hua whakamatautau COVID-19 he mea nui mo te takitahi, mo nga tohunga hauora, me nga mana whakahaere hauora. Kia rukuhia tenei kaupapa me te korero i etahi patai e pa ana.

Kia pehea te roa ka kitea te COVID-19 i roto i te tinana?

Ko te roanga o te COVID-19 ka kitea i roto i te tinana he rerekee ia tangata ki ia tangata. E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko te nuinga o nga tangata ka pa ki te huaketo ka whakamatau pai i roto i nga ra tuatahi i muri i te mate. Heoi ano, ka kitea tonu te huaketo mo te toru marama i etahi wa, ina koa ki nga tangata kua ngoikore te punaha raupatu, ki te hunga ka pa ki te mate roa.

He aha nga mea ka awe i te roanga o te hua whakamatautau pai?

He maha nga mea ka pa ki te roa o te COVID-19 ka kitea i roto i te tinana. Kei roto i enei ko te kaha o te mate, te urupare mate a te tangata takitahi, me te momo whakamatautau e whakamahia ana mo te rapu. Ko nga whakamatautau PCR, e kite ana i nga taonga ira o te huaketo, he tino tairongo ake, a ka taea te kite i te huaketo mo te wa roa atu ki te whakataurite ki nga whakamatautau antigen tere, e kitea ana nga pūmua viral motuhake.

Ka taea e te tangata te hora i te huaketo i muri i te whakamatautau pai?

Ae, ka taea e nga tangata takitahi te horapa te huaketo ahakoa i muri i te whakamatautau pai. Ko te noho mai o nga taonga ira ira e kore e tohu he mate hopuhopu te tangata. Heoi, he mea nui ki te whai i nga tohutohu a nga tohunga hauora me nga mana whakahaere hauora mo te noho wehe me nga tikanga taratahi hei aukati i te horapa o te mate ki etahi atu.

Ahea te tangata e kiia ai he kore hopuhopu?

Ko te whakatau i te wa kua kore te tangata e pangia e te tangata ka whakawhirinaki ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki nga tohu, nga hua whakamatautau, me te arahi mai i nga tohunga ngaio hauora. Ko te tikanga, ko nga tangata he ngawari ki te ngawari nga tohu COVID-19 ka taea te kiia he kore hopuhopu i nga ra 10 i muri i te tiimatanga o te tohu, mena kua kore he kirikaa mo te 24 haora neke atu me te kore e whakamahia nga rongoa whakaheke kirika. Heoi, ko te hunga e mate kino ana, e mate ana ranei i te mate o te mate, tera pea ka roa ake te wa wehe.

Hei whakamutunga, ko te roanga o te COVID-19 ka kitea i roto i te tinana ka rerekee i ia tangata ki ia tangata. Ahakoa ko te nuinga o nga tangata ka whakamatau pai i roto i nga ra tuatahi i muri i te mate, ka noho tonu te huaketo mo te toru marama i etahi wa. He mea nui ki te whai i nga tohutohu a nga tohunga hauora me nga mana whakahaere hauora kia kore ai e horapa te mate, ahakoa i muri i te whakamatautau pai. Kia noho mohio, kia noho haumaru, kia whai whakaaro nui ki to hauora me te oranga o te hunga e noho tata ana ki a koe.