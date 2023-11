Kei te pehea te putea a Walmart?

Ko Walmart, te kaporeihana hokohoko maha, he mana rangatira i roto i te umanga hokohoko mo nga tau tekau. I te mea ko tetahi o nga kamupene nui rawa atu o te ao, he maamaa te whakaaro me pehea te putea a Walmart. Kia ata titiro ki nga mahi putea a te kamupene me te ruku ki etahi patai ka paatai.

Mahinga Putea:

Kua pakari te mahi putea a Walmart i nga tau tata nei. I roto i tana tau putea tata nei, i kii te kamupene i nga moni katoa o te $ 559 piriona, he pikinga o te 6.7% i whakaritea ki te tau o mua. Ko tenei tipu ka taea te kii ki nga ahuatanga rereke, tae atu ki te kaha o nga hoko-e-hokohoko me te piki haere o nga waewae ki o raatau toa tinana.

I tua atu, ko te moni whiwhi a Walmart mo te tau i tu ki te $14.9 piriona, e whakaatu ana i tona kaha ki te whakaputa hua nui. Ko te angitu moni o te kamupene ka taea te kii ki te whanui o nga hua, nga utu whakataetae, me te pai o te whakahaere mekameka tuku.

Nga Uiraa Ui:

1. He aha te whakapaipai o te maakete a Walmart?

Ko te whakapaipai o te maakete e pa ana ki te katoa o te uara o nga hea o te kamupene. I te [ra], tata ki te $400 piriona te nui o te maakete o Walmart, na reira ko tetahi o nga kamupene tino nui o te ao.

2. E hia nga toa a Walmart?

Ka whakahaerehia e Walmart tetahi whatunga toa puta noa i te ao. I tenei ra, neke atu i te 11,500 nga toa a te kamupene puta noa i nga whenua 27, tae atu ki tana maakete kaainga, ko te United States.

3. I pehea te mahi a te pakihi-e-hokohoko a Walmart?

He nui nga mahi a Walmart ki te whakawhanui i tana tuunga e-tauhokohoko. Na te hokonga o te toa ipurangi a Jet.com i te tau 2016, kua whakapau kaha te kamupene ki tana papaa ipurangi. I nga tau tata nei, ko nga hoko-e-tauhokohoko a Walmart kua tino tipu te tipu, me te 79% te pikinga i roto i te tau putea tata nei.

4. He aha te paanga o COVID-19 ki nga putea a Walmart?

Ko te mate urutaru COVID-19 he pai, he kino hoki ki nga putea a Walmart. Ahakoa i kaha ake te tono a te kamupene mo nga taonga me nga hoko kai, ka pa ano ki nga utu taapiri e pa ana ki nga tikanga haumaru me te aukati i nga mekameka tuku. I te katoa, i kaha tonu nga mahi putea a Walmart i roto i tenei waa wero.

Hei whakamutunga, kei te piki haere tonu a Walmart i te taha putea, me te pikinga o nga moni whiwhi me te whai hua. Ko tana kaha ki te urutau ki te whakarereke i nga hiahia o nga kaihoko me te haumi ki te e-tauhokohoko i whai hua ki tana angitu. I te wa e tipu haere ana te whenua hokohoko, kare e kore ka noho tonu te mahinga putea a Walmart hei kaupapa matua mo nga kaipupuri moni me nga kaitirotiro ahumahi.