He pehea te whai hua o te pupuhi rewharewha 2023?

He pehea te whai hua o te Rewharewha Shot 2023?

I te wa e tata mai ana te wa rewharewha, he maha nga tangata e whakaaro ana ki te tango i a raatau wero rewharewha a-tau. Na te mate uruta COVID-19 e haere tonu ana, kua tino kitea te hiranga o te tiaki i a ia ano i nga mate manawa. Ko te whai huatanga o te pupuhi rewharewha ka rereke mai i ia tau ki tera tau na te rerekee tonu o te ahua o te mate rewharewha. Na, he pehea te whai hua o te pupuhi rewharewha mo te tau 2023?

E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko te whai huatanga o te pupuhi rewharewha ka taea mai i te 40% ki te 60% i roto i te waa kua whakaritea. Ko te tikanga ko te kano kano kano ka whakaiti i te tupono ka pa ki te rewharewha me te pa ki nga tohu kino. Heoi, he mea nui kia mohio koe ka rereke te whaihuatanga i runga i nga ahuatanga penei i te pakeke, te hauora katoa, me te tauritenga i waenga i te kano kano me nga riu tohanga o te huaketo.

FAQ:

Q: He aha te pupuhi rewharewha?

A: Ko te pupuhi rewharewha, e mohiotia ana ko te kano kano rewharewha, he kano kano e awhina ana ki te tiaki i te mate rewharewha. Ko te tikanga ka tukuna ia tau ki nga tangata takitahi hei whakaiti i te mate o te rewharewha.

P: He pehea te mahi o te pupuhi rewharewha?

A: Ka mahi te pupuhi rewharewha ma te whakaihiihi i te rauropi mate ki te whakaputa paturopi ki te huaketo rewharewha. Ko enei paturopi ka awhina i te tinana ki te mohio me te whawhai i te huaketo mena ka pa ki a ia.

P: He haumaru te pupuhi rewharewha?

A: Ae, ka whakaarohia he haumaru te pupuhi rewharewha mo te nuinga o nga tangata takitahi. Ko nga paanga kino noa pea ko te mamae i te waahi werohanga, te kirika iti, me te mamae uaua. He onge nga paanga taha kino.

P: Ko wai me tango te wero rewharewha?

A: E taunaki ana te CDC me whiwhi kano kano kano kano ki te rewharewha nga taangata katoa e ono marama neke atu, ina koa ko te hunga ka nui ake te tupono o nga raruraru, penei i nga tamariki nohinohi, nga pakeke pakeke, nga wahine hapu, me nga tangata whai mate hauora.

Hei whakatau, ahakoa he rereke te whaihua o te pupuhi rewharewha mo te tau 2023, ka noho tonu hei taputapu nui hei aukati i te horapa o te rewharewha me te whakaheke i te kaha o nga tohu. Ko te kano kano kano ka tiaki i a ia ano engari ka awhina ano hoki ki te tiaki i nga taupori whakaraerae. Kia mahara ki te korero ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro me te noho mohio mo nga taunakitanga hou.