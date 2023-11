Me pehea e mukua e koe nga tono korekore i runga i a Samsung?

Ko nga taupānga kore e taea te whakararu i runga i tetahi waea atamai, tae atu ki nga taputapu Samsung. Ko enei tono kua whakauruhia i mua, e mohiotia ana ko te bloatware, he maha nga waahi ka nui te waahi rokiroki, kaore e taea te tango ngawari. Heoi, he iti noa nga tikanga ka taea e koe te ngana ki te muku i enei taupānga pakeke me te whakahoki ano i te rokiroki o to taputapu.

Ko tetahi waahanga ko te whakakore i te taupānga. Ko te whakakore i tetahi taupānga ka huna mai i te pouaka taupānga o to taputapu me te aukati i te rere ki muri. Hei whakakore i tetahi taupānga i runga i te taputapu Samsung, haere ki te Tautuhinga, katahi nga Taumahi, ka kowhiri i te taupānga e hiahia ana koe ki te whakakore. Mai i reira, patohia te paatene Mono. Kia maumahara ko te whakakore i te taupānga ka kore e waatea etahi ahuatanga, mahi ranei.

Mena kaore e ranea te whakakore i te taupānga, ka taea e koe te whakamahi i tetahi taupānga tuatoru hei tango. He maha nga tono kei runga i te Toa Play Google e kii ana ka taea te tango i te bloatware. He maha nga wa e hiahia ana enei taupānga ki te uru pakiaka, ko te tikanga me whai mana whakahaere i runga i to taputapu. Heoi, ka taea e te hutia to taputapu te whakakore i to whakamana, ka raru pea etahi atu take, na kia tupato.

Ko tetahi atu tikanga mo te whakakore i nga taupānga kore e taea te whakakore ko te whakamahi i te Android Debug Bridge (ADB). Ko te ADB he taputapu raina whakahau e taea ai e koe te korero ki to taputapu Android mai i te rorohiko. Ma te hono i to taputapu Samsung ki te rorohiko me te whakamahi i nga whakahau ADB, ka taea e koe te tango i nga taupānga punaha kaore e taea te tango. Me whai matauranga hangarau tenei tikanga, ka tupono pea ki te kore e mahia tika, na reira ka tūtohu mo nga kaiwhakamahi matatau.

FAQ:

Q: He aha nga taupānga kore e taea te muku?

A: Ko nga taupānga e kore e taea te muku, e mohiotia ana ko bloatware, he tono i mua i te whakauru ki runga i nga waea atamai kaore e taea te tango ngawari ma nga tikanga auau.

P: He aha ahau ka hiahia ki te muku i nga taupānga korekore?

A: I te nuinga o te wa ka nui ake te waahi rokiroki o nga taupānga kore mukua, ka rere pea ki muri, ka pa ki te mahi a te taputapu. Ma te tango i a raatau ka waatea te waahi me te whakapai ake i nga mahi katoa.

Q: Ka taea e au te whakakore i nga taupānga korekore me te kore e hutia taku taputapu Samsung?

A: Ko te whakakore i te taupānga te huarahi ngawari ki te "muku" i tetahi taupānga kore e taea te whakakore me te kore e huarangatia. Heoi, ko te tango katoa i te taupānga ka hiahia te urunga pakiaka, te whakamahi ranei i nga tikanga matatau penei i te ADB.

Q: He haumaru ki te hutia taku taputapu Samsung?

A: Ka taea e te hutia to taputapu te whakakore i to raihana, ka raru pea te haumarutanga, te pumau ranei. E taunaki ana kia ata tirotirohia nga tupono me nga painga i mua i te mahi ki te mahi pakiaka.

Hei mutunga, ahakoa he uaua te whakakore i nga tono korekore i runga i nga taputapu Samsung, he huarahi e waatea ana hei whakahoki mai i te rokiroki o to taputapu. Ahakoa kei te whakakorehia te taupānga, te whakamahi i nga taupānga tuatoru, te whakamahi ranei i nga whakahau ADB, he mea nui kia tirohia nga tupono me nga painga i mua i te whakamatau i tetahi o enei tikanga.