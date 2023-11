Me pehea te hanga i tetahi kōpaki huna i runga i te iPhone?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho te noho tūmataiti hei tino awangawanga mo te maha o nga kaiwhakamahi atamai. Ahakoa he whakaahua whaiaro, he tuhinga tairongo, he korero matatapu ranei, e hiahia ana te tangata ki te whakarite kia noho haumaru, kia huna hoki o raatau raraunga mai i nga karu. Mena he kaiwhakamahi iPhone koe e rapu ana ki te hanga i tetahi kōpaki huna i runga i to taputapu, koinei te aratohu taahiraa-i-te-taahiraa hei awhina i a koe ki te pupuri i o konae.

1. Kōwhiria he wāhi huna: Tīmata mā te kōwhiri i te wāhi e tika ana i runga i tou iPhone te wahi e hiahia ana koe ki te hanga i te kōpaki huna. Kei roto pea tenei i tetahi taupānga kei runga ranei i to mata kaainga.

2. Waihangatia he kōpaki hōu: Pēhia me te pupuri i tetahi ata taupānga i runga i to mata o to kaainga kia timata ra ano te wiri. Na, toia tetahi taupānga ki runga ki tetahi ki te hanga kōpaki hōu. Hoatu he ingoa ki te kōpaki e kore e puta he whakapae.

3. Nuku taupānga ki te kōpaki: Na, nekehia nga taupānga e hiahia ana koe ki te huna ki roto i te kōpaki hou i hangaia. Ka taea e koe tenei ma te pehi me te pupuri i tetahi ata taupānga, ka toia ki roto i te kōpaki.

4. Huna te kōpaki: Hei huna i te kōpaki mai i nga karu karu, nukuhia ki te mata o te kaainga tuarua, tuatoru ranei. Ka taea e koe tenei ma te toia te kōpaki ki te mata tino matau, ma te swipe maui kia tae ra ano koe ki te waahi e hiahiatia ana.

FAQ:

P: Ka kitea tonu e tetahi taku kōpaki huna?

A: Ahakoa e whakarato ana tenei tikanga i te taumata taketake o te noho muna, ehara i te mea kuare. Ka taea tonu e nga kaiwhakamahi mohio te kimi i te kōpaki huna ma te rapu i to taputapu, ma te whakamahi ranei i etahi taupānga tuatoru.

P: Ka taea e au te tiaki-kupuhipa te kōpaki huna?

A: Kia aroha mai, karekau a iOS e tuku i tetahi waahanga whakauru ki nga kōpaki tiaki-kupuhipa. Heoi, ka taea e koe te whakamahi i nga taupānga tuatoru mai i te Toa App e whakarato ana i etahi atu tikanga haumaru.

P: Ka pa te huna i nga taupānga ki a raatau mahi?

A: Kao, ko te huna i nga taupānga i roto i te kōpaki ka kore e pa ki a raatau mahi. Ka taea tonu e koe te uru me te whakamahi kia rite ki o tikanga.

Ma te whai i enei mahi ngawari, ka taea e koe te hanga i tetahi kōpaki huna i runga i to iPhone me te taapiri i tetahi paparanga motuhake ki o raraunga whaiaro. Heoi, he mea nui kia maumahara ko tenei tikanga ehara i te mea poauau, a, ki te whai koe i nga korero tairongo, he pai ki te tirotiro i nga whiringa haumarutanga pakari ake.