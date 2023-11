Me pehea te tirotiro i nga mea e rere ana i muri?

I roto i te ao matihiko tere o enei ra, ehara i te mea rereke te maha o nga tono e rere ana i te papamuri. Ahakoa he watea tenei, ka arai ano ki nga take mahi, ki nga awangawanga tūmataiti ranei. Na, me pehea e taea ai e koe te tirotiro i nga mea e rere ana i te papamuri i runga i to taputapu? Kia mohio tatou.

Te taki i nga tukanga whakahaere i runga i Windows:

I Windows, ka taea e koe te whakamahi i te Kaiwhakahaere Tūmahi kia kite he aha nga tukanga e rere ana i muri. Patohia noa Ctrl+Shift+Esc ka paato-matau ranei ki te paetaumahi ka kowhiri i te "Kaiwhakahaere Mahi." I roto i te matapihi Kaiwhakahaere Tūmahi, whakatere ki te ripa "Tukanga" ranei "Taipitopito" ki te tiro i te rarangi o nga tukanga whakahaere. I konei, ka taea e koe te tautuhi i nga tono hiakai rawa, i nga mahi hihira ranei.

Te tirotiro i nga tukanga whakahaere i runga i te macOS:

I runga i te macOS, ka taea e koe te whakamahi i te Aroturuki Mahi hei tirotiro i nga mahi whakahaere. Ki te uru atu, whakatuwherahia te kōpaki "Nga tono", ka haere ki te "Utilities" ka whakarewahia te "Aroturuki Mahi." I te matapihi Aroturuki Mahi, paatohia te ripa "CPU" ranei "Mahara" kia kite i te rarangi o nga tukanga kaha. Ma tenei ka taea e koe te aro turuki i te whakamahinga rauemi me te tautuhi i nga take ka taea.

Te tirotiro i nga tukanga whakahaere i runga i te Android:

I runga i nga taputapu Android, ka rereke pea te tukanga i runga i te atanga ritenga a te kaihanga. Engari, ko te nuinga o nga taputapu Android he "Tautuhinga" taupānga kua hangaia. Whakatuwheratia te taupānga "Tautuhinga", ka whakatere ki te "Apps" ranei "Nga tono." I konei, ka kitea e koe he rarangi o nga taupānga whakauru katoa, tae atu ki era e rere ana i muri. Patohia tetahi taupānga hei tiro i ona taipitopito me te kaha ki te aukati mehemea e tika ana.

Te tirotiro i nga tukanga whakahaere i runga i te iOS:

I runga i nga taputapu iOS, kaore e taea e koe te tiro tika i nga mahi whakahaere pera i etahi atu papaaho. Heoi, ka taea e koe te tirotiro ko wai nga taupānga kua hohe inaianei. Pāwhiri-taurua i te paatene kainga (ka swipe ake ranei mai i raro i runga i nga taputapu kaore he paatene kaainga) kia uru atu ki te kaihuri taupānga. I konei, ka kite koe i te rarangi o nga taupānga i whakamahia tata nei, e tohu ana ko wai nga mea kei te haere ki muri.

Pātai Auau (FAQ):

P: He aha nga tukanga papamuri?

A: Ko nga tukanga papamuri e tohu ana ki nga tono, ki nga mahi ranei e whakahaere ana i runga i to taputapu me te kore e kaha te whakamahi, ka kitea ranei i runga i te mata. Ka taea e ratou te whakauru i nga tukanga punaha, nga taupānga e rere ana i te papamuri, me nga ratonga ka mahi tonu ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi.

P: He aha ahau me tirotiro i nga mea e rere ana i muri?

A: Ka taea e te tirotiro i nga tukanga whakahaere te awhina i a koe ki te tautuhi i nga taupānga kaha rawa e whakaroa ana i to taputapu, kei te whakaheke ranei i tana pākahiko. Ka taea hoki te awhina i a koe ki te whakarite karekau he taupānga hihira, pohehe ranei e rere ana i te papamuri, ka whakararu pea i to noho muna me to haumarutanga.

P: Ka taea e au te aukati i nga tukanga papamuri katoa?

A: Ahakoa ka taea e koe te aukati i etahi tukanga papamuri, he mea nui kia mahara ko etahi tukanga punaha e tika ana kia pai te mahi o to taputapu. Ko te aukati i nga tikanga whakahirahira ka raru pea, ka whakararu ranei i te mahi noa o to taputapu. E taunaki ana kia whakamutua noa nga tukanga e waia ana koe, e raru ana ranei.

Hei mutunga, ma te mohio ki nga mea e rere ana i te papamuri i runga i to taputapu ka awhina koe ki te arotau i ana mahi me te whakarite i to noho muna me to haumarutanga. Ma te whakamahi i nga taputapu e tika ana me te whai i nga waahanga kua tohua i runga ake nei, ka taea e koe te tirotiro me te whakahaere i nga tikanga whakahaere i runga i nga momo papaaho.