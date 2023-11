Me pehea taku kite he aha nga taupānga e rere ana i te papamuri o taku Android?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo te whakawhitiwhiti korero, whakangahau, me te hua. Na te nui haere o nga taupānga e waatea ana mo te tango, he mea nui kia mohio koe he aha nga taupānga kei te papamuri i runga i to taputapu Android. Engari me pehea e taea ai e koe te aroturuki i enei taupānga me te whakarite karekau e pau to pākahiko, te whakamahi rauemi utu nui ranei?

Hei kite he aha nga taupānga e rere ana i te papamuri i runga i to Android, whai i enei mahi ngawari:

1. Whakatuwheratia te taupānga "Tautuhinga" i runga i to taputapu Android.

2. Panuku ki raro, ka pato i runga i "Apps" ranei "Nga tono," i runga i to whakaaro.

3. Here, ka kitea e koe i te rārangi o nga taupānga katoa tāuta i runga i tō pūrere.

4. Titiro hoki te kōwhiringa e ta "Running" ranei "Running Services" ka pato i runga i te reira.

5. Ka kite koe i te rarangi o nga taupānga katoa e rere ana i te papamuri.

Ma te uru ki tenei rarangi, ka taea e koe te tautuhi ko wai nga taupānga kei te whakahaere me te kai rauemi i runga i to taputapu. Ka tino whai hua enei korero mena ka kite koe kei te puhoi ake te rere o to taputapu i o mua, mena kei te tere haere to pākahiko.

FAQ:

P: He aha te tikanga ina rere ana te taupānga i muri?

A: I te wa e rere ana tetahi taupānga i muri, ko te tikanga kei te kaha tonu me te whakamahi i nga rauemi punaha, ahakoa kaore koe i te kaha ki te whakamahi. Ma tenei ka taea e nga taupānga te mahi i nga mahi penei i te whiwhi whakamohiotanga, te whakahou raraunga ranei i te papamuri.

P: Ka taea e au te kati nga taupānga e rere ana i te papamuri?

A: Ae, ka taea e koe te kati i nga taupānga e rere ana i te papamuri hei whakaatea i nga rauemi punaha me te whakapai ake i nga mahi. Ki te mahi i tenei, swipe noa te taupānga mai i te mata, pato ranei i te paatene "X", i runga i to taputapu.

P: Ma te kati taupānga e rere ana i te papamuri ka ora te pākahiko?

A: Ko te kati i nga taupānga e rere ana i te papamuri ka taea te tiaki i te ora o te pākahiko, ina koa he kaha rawa nga taputapu. Heoi, ka timata ano etahi taupānga i te papamuri, no reira he mea nui ki te aro turuki i a raatau.

Hei mutunga, ma te mohio ki nga taupānga e rere ana i te papamuri i runga i to taputapu Android ka awhina koe ki te arotau i te mahi me te whakaroa i te ora o te pākahiko. Ma te whai i nga huarahi ngawari kua whakahuahia i runga ake nei, ka taea e koe te whai i enei taupānga me te whakarite kia kore e pa ki te mahi o to taputapu.