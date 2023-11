Me pehea taku kite i nga taupānga rere katoa i runga i taku iPhone?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Na te maha o nga taupānga e waatea ana i o maatau maihao, he ngawari ki te ngaro i nga mea e rere ana i te papamuri o a maatau iPhones. Ahakoa kei te titiro koe ki te kati i tetahi taupānga e whakaheke ana i to pākahiko, e pakiki noa ana ranei mo nga mea e kaha ana i tenei wa, ma te mohio ki te tiro i nga taupānga rere katoa i runga i to iPhone ka tino ngawari. Anei he aratohu taahiraa-i-te-taahiraa hei awhina i a koe ki te whakahaere i to taputapu.

Hipanga 1: Wewetehia to iPhone ka whakatere ki te mata o te kaainga.

Hipanga 2: Pāwhiri-rua i te pātene kāinga. Ma tenei mahi ka puta ake te kaihuri taupānga, e whakaatu ana i nga taupānga katoa e rere ana i te papamuri.

Hipanga 3: Swipe ki maui, matau ranei ki te tirotiro i nga kaari taupānga rereke. Ko ia kaari he tohu mo te taupānga rere.

Hipanga 4: Hei kati i tetahi taupānga, swipe ki runga ka puta atu i te mata. Ma tenei mahi ka akiaki te taupānga ki te whakamutu me te tango mai i te rarangi o nga taupānga whakahaere.

He mea nui kia mahara ko te tikanga ka rahuitia nga taupānga whakakore-kaha mo nga take rapurongoā, ka kore ranei e aro mai tetahi taupānga. I hoahoatia a iOS ki te whakahaere pai i nga mahi taupānga, me te whakakore i nga taupānga karekau pea e pai ake te mahi me te ora o te pākahiko.

Pātai Auau (FAQ):

P: He aha te tikanga ina rere ana te taupānga i muri?

A: I te wa e rere ana tetahi taupānga i te papamuri, ko te tikanga kei te kaha tonu, kei te pau nga rauemi punaha, ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. Ma tenei ka taea e nga taupānga te mahi i nga mahi penei i te purei puoro, te whakahou i to waahi, te whiwhi whakamohiotanga ranei.

Q: Ka taea e au te kite i nga taupānga rere katoa i runga i nga tauira iPhone hou ake kaore he paatene kaainga?

A: Ae, i runga i nga tauira iPhone hou kaore he paatene kaainga (penei i te iPhone X me muri mai), ka taea e koe te tiro i nga taupānga rere katoa ma te swipe ake i raro o te mata me te okioki i waenganui o te mata. Ma tenei mahi ka puta ake te kaihuri taupānga.

Na roto i te whai i enei kaupae ohie, ka taea e koe te aroturuki i nga taupānga katoa e rere ana i runga i to iPhone. Kia maumahara ki te whakamahi tika i te kaihuri taupānga me te kaha ki te whakamutu i nga taupānga ina tika. Kia mau ki te mana whakahaere o to taputapu me te pai ki te wheako kaiwhakamahi ngawari.