Me pehea taku aukati i tetahi taupānga i runga i te Android?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga, he maha nga tono hei whakatutuki i o tatou momo hiahia. Heoi ano, tera pea he wa ka hiahia tatou ki te aukati i te whakamahinga o tetahi taupānga, mo tatou ake, mo tetahi atu ranei. Ahakoa te whakawhāiti i te wa mata, te aukati i te uru ki nga korero tairongo, te pupuri ranei i te hua, ka whakaratohia e Android etahi whiringa hei awhina i a koe ki te whakatutuki i tenei. Kia tirotirohia me pehea e taea ai e koe te aukati i tetahi taupānga i runga i to taputapu Android.

Taupānga Rāhuitanga

Ka tukuna e te Android tetahi waahanga kua hangaia e kiia nei ko "Nga Rahui Taupānga" ka taea e koe te whakahaere i te whakamahinga o nga taupānga motuhake. Ki te uru atu ki tenei ahuatanga, haere ki Tautuhinga> Nga tono me nga whakamohiotanga> Arā Atu Anō> Te uru ki te tono motuhake> Nga here tono. Mai i konei, ka taea e koe te kowhiri i te taupānga e hiahia ana koe ki te whakatiki me te whiriwhiri i nga here e hiahiatia ana, penei i te aukati i te uru ki te taupānga katoa, te whakaiti ranei i tana whakamahinga ki etahi waa.

Apps Tuatoru-Roopu

Mena kei te hiahia koe ki nga ahuatanga matatau ake, ki te mana taapiri ranei mo nga herenga taupānga, ka taea e koe te tuhura i nga taupānga-tuatoru e waatea ana i te Toa Play Store. Ka tukuna e enei taupānga te whānuitanga o nga mahi, tae atu ki nga matawā taupānga, tātari ihirangi, me nga mana whakahaere a nga matua. Ko etahi o nga whiringa rongonui ko te AppBlock, Norton App Lock, me te Wa Mata.

FAQ

Q: He aha te aukati taupānga?

Ko te aukati tono e pa ana ki te kaha ki te whakahaere, ki te whakaiti ranei i te whakamahinga o tetahi tono motuhake i runga i tetahi taputapu Android. Ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite rohe mo te uru me te whakamahinga o te taupānga.

P: Ka taea e au te aukati i te uru ki nga taupānga punaha?

Ma te taunoa, kaore a Android e whakarato i te whiringa ki te aukati i te uru ki nga taupānga punaha. Heoi, ka tukuna pea e etahi taupānga tuatoru tenei mahi.

Q: Ka taea e au te aukati i te uru ki nga taupānga i runga i te waa?

Ae, ko nga ahuatanga herenga tono whakauru me etahi taupānga tuatoru ka taea e koe te tautuhi i nga here i runga i te waa mo te whakamahi taupānga. Ka tino whai hua tenei mo te whakahaere i te waa mata, te whakaiti ranei i te uru i nga haora motuhake.

Hei mutunga, ahakoa kei te pirangi koe ki te whakawhāiti i to ake whakamahinga taupānga, ki te whakahaere ranei i te uru mo tetahi atu, ka tukuna e Android nga momo whiringa hei awhina i a koe ki te whakatutuki i tenei. Mai i te waahanga herenga tono ki roto ki nga taupānga tuatoru, ka taea e koe te whakatika i te urunga me te whakamahinga o te taupānga kia rite ki o hiahia. Na, tangohia te mana whakahaere o to taputapu Android me te whakamahi i nga mea kaha!