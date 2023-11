Me pehea taku aukati i nga taupānga ki te whakamahi raraunga?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga, kua waiho te whakamahinga raraunga hei awangawanga nui mo te maha o nga kaiwhakamahi. Na te maha o nga taupānga e rere tonu ana i te papamuri, he ngawari ki te pau te nui o nga raraunga me te kore mohio, ka puta he utu ohorere, he hononga ipurangi puhoi ranei. Waimarie, he huarahi hei aukati i nga taupānga ki te whakamahi i nga raraunga taikaha, ka taea e koe te whakahoki mana mo to whakamahinga raraunga pūkoro.

Te maarama ki te whakamahi raraunga:

I mua i te ruku ki nga tikanga mo te aukati i te whakamahi raraunga taupānga, he mea nui kia mohio koe ki etahi kupu matua. Ko nga raraunga waea e pa ana ki te hononga ipurangi e whakaratohia ana e to whatunga waea, ko te Wi-Fi he whatunga ahokore e taea ai e nga taputapu te hono ki te ipurangi me te kore e whakamahi i nga raraunga waea. Ko te whakamahinga raraunga e tohu ana ki te nui o nga raraunga i pau i to taputapu i a koe e mahi ana i nga momo mahi, penei i te tirotiro i te ipurangi, te tarere ataata, te whakamahi taupānga ranei.

Nga tikanga hei aukati i te whakamahinga raraunga taupānga:

1. Monokia nga raraunga papamuri: He maha nga taupānga e whakamahi tonu ana i nga raraunga ahakoa kaore koe e kaha ki te whakamahi. Hei aukati i tenei, ka taea e koe te whakakore i nga raraunga papamuri mo nga taupānga motuhake. I runga i nga taputapu Android, haere ki Tautuhinga> Taupānga> [Ingoa Taupānga]> Whakamahi Raraunga> Whakawhāitihia nga raraunga papamuri taupānga. I runga i nga taputapu iOS, haere ki Tautuhinga> Pūkoro> [Ingoa Taupānga] ka takahuri i te "Whakahou Taupānga Papamuri."

2. Whakaitihia te urunga raraunga taupānga: Ko nga taputapu Android me iOS e tuku ana i nga whiringa hei whakawhāiti i te urunga o te taupānga ki nga raraunga pūkoro. I runga i te Android, haere ki Tautuhinga > Taupānga > [Ingoa Taupānga] > Whakamahi Raraunga > Whakawhāitihia te whakamahi raraunga taupānga. I runga i te iOS, haere ki Tautuhinga> Pūkoro> [Ingoa Taupānga] ka takahuri i te "Raraunga Pūkoro."

3. Whakamahia te Wi-Fi i nga wa katoa ka taea: Ko te hono atu ki nga whatunga Wi-Fi kaua ki te whakawhirinaki ki nga raraunga pūkoro ka tino whakaitihia to whakamahinga raraunga. Me mohio kei te hono aunoa to taputapu ki nga whatunga Wi-Fi pono i nga wa e waatea ana.

FAQ:

P: Ka pa te whakatiki i te whakamahinga raraunga taupānga ki te taumahinga taupānga?

A: Ko te aukati i te whakamahinga raraunga taupānga ka whakawhāitihia etahi ahuatanga e hiahia ana ki te hononga ipurangi, penei i nga whakamohiotanga wa-tūturu me te tukutahi raraunga puta noa i nga taputapu.

Q: Ka taea tonu e au te whakamahi i nga taupānga ina aukati au i o raatau whakamahinga raraunga?

A: Ae, ka taea tonu e koe te whakamahi i nga taupānga, engari he iti noa o raatau mahi, me tono hononga Wi-Fi ranei.

Q: Ma te aukati i te whakamahinga raraunga taupānga ka ora te pākahiko?

A: Ae, i te mea he iti ake nga raraunga ka pau i nga taupānga, ka iti ake te kaha o te pākahiko, ka pai ake te ora o te pākahiko.

Hei mutunga, he mea nui te whakahaere i to whakamahinga raraunga taupānga kia kore ai e utu ohorere me te pupuri i te wheako ipurangi maeneene. Ma te whai i nga tikanga kua whakahuahia i runga ake nei, ka taea e koe te aukati i nga taupānga mai i te whakamahi i nga raraunga nui me te whakarite kia pai ake te whakamahi i to mahere raraunga pūkoro.