Me pehea taku hanga i taku punaha mate i muri i a Covid?

I te wa e kaha haere tonu ana te ao ki nga paanga o te mate urutomo Covid-19, he maha nga taangata kei te miharo me pehea e taea ai e ratou te hanga me te whakapakari i o raatau punaha mate i muri i te ora mai i te huaketo. Ko te punaha raupatu he mahi nui ki te tiaki i te tinana ki nga mate me nga mate, na te mea he mea nui ki te whakarite i tana whakaoranga i muri i te Covid. I konei, ka whakaratohia e matou etahi whakaaro nui me nga whakautu ki nga paatai ​​​​aua mo te hanga i to punaha mate.

He aha te punaha mate?

Ko te punaha raupatu he whatunga matatini o nga pūtau, nga kopa, me nga okana e mahi tahi ana ki te tiaki i te tinana mai i nga tukumate kino, penei i te huaketo me te huakita. E mohio ana, e whakangaro ana i enei kaipahua, e awhina ana ki te aukati i nga mate me te pupuri i te hauora katoa.

He pehea te paanga o Covid-19 ki te punaha mate?

He rereke nga paanga o Covid-19 ki te punaha mate. Ahakoa ka pa ki etahi taangata he ngoikore te urupare mate i te wa o te mate, ko etahi ka pa ki te urupare aukati tino kaha, ka arahi ki te mumura nui. Whai muri i te ora mai i a Covid-19, he mea nui kia aro ki te hanga me te whakataurite i te punaha mate.

He aha taku mahi ki te hanga ano i taku punaha mate?

1. Kai i te kai taurite: Whakauruhia nga momo huarākau, huawhenua, witi katoa, pūmua kikokore, me nga ngako hauora i roto i o kai. Ka whakaratohia e enei nga matūkai tino nui hei tautoko i te mahi aukati.

2. Whakakorikori i nga wa katoa: Ko te whai i nga mahi whakakori tinana, penei i te hikoi tere, te eke paihikara ranei, ka taea te whakapakari i te punaha mate.

3. Whakaritea te moe matua: Me whai kia 7-9 haora te moe pai ia po. Ko te moe moe ka ngoikore te punaha raupatu, ka kaha ake ki nga mate.

4. Whakahaere ahotea: Ka taea e te ahotea roa te pehi i te mahi aukati. Whakaakohia nga tikanga whakaiti i te ahotea penei i te whakaaroaro, te manawa hohonu, te uru ki nga mahi whakangahau.

5. Kia noho wai: Ko te inu i te nui o te wai ka awhina ki te pupuri i te toenga o nga wai o te tinana, ka taea e te punaha aukati te mahi pai.

6. Whakaarohia nga taapiringa: Korero atu ki tetahi tohunga hauora mo nga taapiri ka taea pea te tautoko i te hauora aukati, penei i te huaora C, huaora D, me te zinc.

I te mutunga, Ko te hanga ano i te punaha raupatu i muri i te Covid-19 me whai huarahi katoa e uru ana ki te kai hauora, te whakakorikori i nga wa katoa, te nui o te moe, te whakahaere ahotea, te whakamakuku, me te taapiri pea. He mea nui ki te korero ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro e pa ana ki o hiahia motuhake me te hitori o to hauora. Ma te whakarite i te hauora aukati, ka taea e nga tangata takitahi te whai waahi ki te pupuri i o raatau oranga i roto i te ao i muri mai i te Covid.