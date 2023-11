Me pehea taku aukati i nga taupānga kia kore e rere i te papamuri?

Kua kite koe ahakoa i muri i te kati i tetahi taupānga i runga i to waea atamai, ka rere tonu ki muri, ka pau te ora o te pākahiko utu nui me te whakaroa i to taputapu? Mena kei te ngenge koe i tenei raruraru, kei a matou etahi tohutohu hei awhina i a koe ki te aukati i nga taupānga kia kore e rere i muri.

Tuatahi, kia mohio tatou he aha te tikanga mo te taupānga kia rere ki muri. Ina whakatuwhera koe i tetahi taupānga i runga i to taputapu, ka kaha tonu ahakoa ka huri koe ki tetahi atu taupānga, ka maukati ranei to mata. Ma tenei ka taea e nga taupānga te mahi i nga mahi penei i te whiwhi whakamohiotanga, te whakahou raraunga, te purei puoro ranei. Ahakoa ka whai hua tenei mo etahi taupānga, ka taea ano e ia te whakaheke i to pākahiko ka pa ki te mahi o to taputapu.

Hei aukati i nga taupānga kia rere i te papamuri, ka taea e koe te whai i enei mahi:

1. I runga i nga taputapu Android:

- Haere ki "Tautuhinga" ka kowhiri i te "Apps" ranei "Nga tono."

- Whiriwhiria te taupānga e hiahia ana koe ki te whakahaere me te pato ki runga.

– Rapua te kōwhiringa "Pokohiko" ranei "Whakaarotautanga pākahiko".

– Tīpakohia "Kaua e arotau" ranei "Whakapaihia te whakamahi pākahiko" ka whakakorehia mo te taupānga kua tohua.

2. I runga i nga taputapu iOS:

- Haere ki "Tautuhinga" ka kowhiri i te "General."

- Paatohia te "Whakahou Taupānga Papamuri."

– Monokia te whakakā takahuri mo te taupānga e hiahia ana koe kia mutu te rere i te papamuri.

Ma te whai i enei mahi, ka taea e koe te aukati i nga taupānga kia rere i te papamuri me te tiaki i nga rauemi o to taputapu. Heoi, kia maumahara ka hiahia tonu etahi o nga taupānga ki te mahi papamuri kia pai te mahi, penei i te tuku karere, i nga taupānga whakatere ranei.

FAQ:

P: Ka pa te aukati i nga taupānga kia rere i te papamuri o raatau mahi?

A: I te nuinga o nga wa, ko te aukati i nga taupānga kia rere i te papamuri kaore e pa ki a raatau mahi matua. Heoi, ka hiahia pea etahi taupānga ki te mahi papamuri kia pai ai te mahi o nga ahuatanga motuhake.

P: Ka taea e au te aukati i nga taupānga katoa kia rere i te papamuri i te wa kotahi?

A: Kia aroha mai, karekau he tautuhinga mo te ao katoa hei aukati i nga taupānga katoa kia rere i te papamuri i te wa kotahi. Me whakahaere takitahi koe i nga tautuhinga mahi papamuri o ia taupānga.

P: Ma te aukati i nga taupānga kia rere i te papamuri ka pai ake te mahi o taku taputapu?

A: Ae, ma te aukati i nga taupānga koretake kia rere i te papamuri ka taea te whakapai ake i te mahinga o to taputapu ma te whakaiti i te whakamahinga rauemi me te waatea i te mahara.

Hei whakamutunga, ko te whakahaere i nga taupānga e rere ana i te papamuri ka tino whakanui ake i to wheako atamai. Ma te whai i nga hikoinga kua whakaratohia, ka taea e koe te aukati i nga taupānga kia kore e rere i te papamuri, ka penapena te ora o te pākahiko me te whakapai ake i nga mahi katoa.