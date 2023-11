Me pehea taku muku i nga taupānga mai i aku hokonga i roto i te taupānga?

Me pehea taku muku i nga taupānga mai i aku hoko-a-taupānga?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga, e whakarato ana i te maha o nga tono hei whakarei ake i a tatou mahi o ia ra. Heoi, i te wa e tipu haere ana a maatau kohinga taupānga, ka kitea pea me whakakore me te tango i nga taupānga kua kore e whakamahia e matou, kua hokona mai ranei i roto i nga hoko-a-taupānga. Engari me pehea e taea ai e tatou te whakakore i enei taupānga mai i a tatou taputapu? Kia mohio tatou.

Hei timata, he mea nui kia mohio koe ki te rereketanga i waenga i te whakakore i tetahi taupānga me te whakakore i nga hoko-a-taupānga. Ina mukua e koe tetahi taupānga, ka tangohia mai i to taputapu, ka waatea te waahi rokiroki. Engari, ko nga hoko-a-taupānga a te taupānga, penei i etahi atu waahanga, ihirangi ranei, ka hono tonu ki to putea.

Hei muku tonu i nga hokonga-a-taupānga o tetahi taupānga, me whai koe i etahi kaupae. Tuatahi, whakatuwheratia te toa taupānga e hono ana ki to taputapu, penei i te Apple App Store, Google Play Store ranei. Na, whakatere ki o tautuhinga kaute, ka kitea i te kokonga matau-runga o te mata. Mai i reira, tohua te "Hokona" ranei "Aku Taumahi & Taakaro" ki te tiro i te rarangi o o taupānga kua tikiakehia.

Kia kitea e koe te taupānga e hiahia ana koe ki te tango i nga hoko-a-taupānga mai, patohia kia uru atu ki ona taipitopito. Rapua he whiringa ka taea e koe te whakahaere, te tango ranei i nga hoko-a-taupānga. Ka rereke pea tenei whiringa i runga i te toa taupānga me te taupānga ake. Whaia nga tohu ki te muku tonu i nga hoko-a-taupānga e hono ana ki te taupānga.

FAQ:

Q: Ma te whakakore i nga hoko-a-taupānga ka pa ki taku kaha ki te whakamahi i te taupānga?

A: Ko te whakakore i nga hoko-a-taupānga ka tango noa i etahi atu waahanga, ihirangi ranei kua hokona e koe. Ka taea tonu e koe te whakamahi i te taupānga, engari kaore he painga o nga hoko kua tangohia.

Q: Ka taea e au te whakahoki moni mo nga hoko-a-taupānga kua mukua?

A: He rereke nga kaupapa here mo nga hoko-a-taupānga i runga i te toa taupānga me te kaiwhakawhanake o te taupānga. E taunaki ana kia tirohia te kaupapa here whakahoki i mua i te hokonga.

Q: Ka taea e au te tango ano i nga hokonga-a-taupānga kua mukua?

A: I te nuinga o nga wa, ka taea e koe te tango ano i nga hokonga-a-taupānga kua mukua kaore he utu taapiri. Heoi, kare pea e taea tenei mo nga taupānga katoa, no reira he pai ki te tirotiro ki te toa taupānga, ki te kaiwhakawhanake ranei o te taupānga.

Hei whakamutunga, ko te whakakore i nga taupānga mai i o hokonga-a-taupānga me whakatere i roto i te toa taupānga o to taputapu me te whakahaere i o tautuhinga putea. Ma te whai i nga mahi e tika ana, ka taea e koe te whakakore i to taputapu me te tango i nga hoko-a-taupānga kaore e hiahiatia ana, ka waatea te waahi me te whakahou i to kohinga taupānga.