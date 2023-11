Me pehea taku muku i tetahi taupānga mai i taku iPhone me ona raraunga?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho a tatou waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga. Ka whakawhirinaki matou ki a raatau mo te whakawhitiwhiti korero, whakangahau, me te hua. Heoi, i te wa e tipu haere ana a maatau kohinga taupānga, kei te pirangi tatou ki te whakakore i a tatou taputapu ma te whakakore tonu i nga taupānga kore me o raatau raraunga. Mena kei te whakaaro koe me pehea te mahi i tenei i runga i to iPhone, panuihia mo te aratohu taahiraa-i-taahiraa.

Tuatahi, he mea nui kia mohio koe ki te rereketanga i waenga i te whakakore i te taupānga me te tango. Ina mukua e koe tetahi taupānga, ka tangohia katoatia mai i to taputapu, tae atu ki ona raraunga katoa. I tetahi atu taha, ko te tango i tetahi taupānga ka tango i te taupānga ake engari ka mau tonu ona raraunga, ka taea e koe te whakauru ano i muri mai me te kore e ngaro nga korero.

Hei muku i tetahi taupānga mai i to iPhone, whai i enei mahi ngawari:

1. Kimihia te taupānga e hiahia ana koe ki te muku i runga i te mata o to kaainga.

2. Pēhia me te pupuri i te ata taupānga kia timata ra ano te huri.

3. Patohia te tohu "X" ka puta i te kokonga maui-runga o te taupānga.

4. Ka puta mai he karere pahū-ake, me te tono mehemea ka hiahia koe ki te muku i te taupānga. Whakaūhia to whakatau ma te paato "Muku."

Kia oti ia koe enei mahi, ka mukua te taupānga mai i to iPhone, ka tangohia nga raraunga katoa e pa ana.

FAQ:

P: Ka taea e au te whakaora i tetahi taupānga kua mukua me ona raraunga?

A: Kao, ina mukua e koe tetahi taupānga, kaore e taea te whakaora mena ka whai koe i te taapiri o to taputapu kei roto te taupānga me ona raraunga.

Q: Ma te whakakore i tetahi taupānga ka waatea te waahi rokiroki i runga i taku iPhone?

A: Ae, ko te whakakore i nga taupānga ka awhina i te waatea te waahi rokiroki i runga i to taputapu, ina koa he nui nga raraunga e pa ana ki te taupānga.

P: Ka aha mena ka mukua ohorere ahau i tetahi taupānga?

A: Kaua e manukanuka! Ka taea e koe te whakauru ngawari i tetahi taupānga ka mukua e koe mai i te Toa App. Ko o raraunga taupānga, heoi, kare e whakahokia ki te kore he taapiri.

Hei mutunga, ko te whakakore i nga tono kore mai i to iPhone he mahinga ngawari ka taea te whakakore i to taputapu me te waatea i te waahi rokiroki. Kia mahara noa kia tupato ki te whakakore i nga taupānga, na te mea kaore e taea te whakahoki mai i o raatau raraunga ka mukua.