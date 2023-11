Me pehea taku aukati i a TikTok i runga i taku waea?

I nga tau tata nei, kua noho a TikTok tetahi o nga papaaho paapori rongonui puta noa i te ao, e mau ana i nga miriona o nga kaiwhakamahi me ana ataata poto. Heoi, tera pea etahi e hiahia ana ki te aukati i a TikTok i runga i o raatau waea na te maha o nga take. Ahakoa he awangawanga mo te noho muna, te whakahaere taima, me te hiahia noa ranei ki te karo i te ahua mokemoke o te taupānga, he huarahi hei whakarite kia noho a TikTok i to taputapu mo te pai.

Me pehea te aukati i a TikTok i runga i nga taputapu Android me iOS:

Mo nga kaiwhakamahi Android, ka taea te aukati i a TikTok ma te whai i enei mahi:

1. Whakatuwheratia te Toa Play Google.

2. Patohia nga rarangi whakapae e toru i te kokonga maui-runga hei whakatuwhera i te tahua.

3. Tīpakohia "Tautuhinga" i te tahua.

4. Panuku ki raro ka paato i te "Mana matua."

5. Takahurihia te whakakā hei whakakā i ngā mana mātua.

6. Waihangahia he PIN ka whakamahia hei uru atu ki nga tautuhinga mana maatua.

7. Panuku ki raro ka pato i te "Apps & games."

8. I raro i te "Araia," pato i te "Tāpiri taupānga."

9. Rapua a TikTok ka tohua.

10. Patohia te "OK" hei aukati i a TikTok.

Mo nga kaiwhakamahi iOS, he rereke te tukanga:

1. Whakatuwheratia te taupānga Tautuhinga.

2. Panuku ki raro ka pato i te "Waa Mata."

3. Patohia te "Ihirangi me nga Rahuitanga Matatapu."

4. Whakahohehia te ahuatanga ma te takahuri i te pana.

5. Patohia te "iTunes & App Store Hoko."

6. Tīpakohia "Apps" i raro i te "Apps Whakaaetia" wāhanga.

7. Takahurihia a TikTok hei aukati.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He aha te TikTok?

A: Ko TikTok he papaaapori pāpori e taea ai e nga kaiwhakamahi te hanga me te tiri i nga ataata poto.

Q: He aha te tangata e hiahia ana ki te aukati i a TikTok?

A: He maha nga take, tae atu ki nga awangawanga e pa ana ki te noho moata, te taapiri, me te hiahia noa ki te whakaiti i te wa mata.

Q: Ma te aukati TikTok ka tangohia mai i taku waea?

A: Ko te aukati i a TikTok ka aukati i te urunga o te taupānga ki runga i to taputapu, engari kaore e tango i te taupānga.

Q: Ka taea e au te wetewete TikTok i muri i te aukati?

A: Ae, ka taea e koe te wetewete i a TikTok ma te huri i nga waahanga kua whakahuahia i runga ake nei.

Hei mutunga, ki te hiahia koe ki te aukati tonu i a TikTok i runga i to waea, ahakoa mo nga awangawanga mo te noho muna, kia pai ake ranei te whakahaere i to waa, ma nga mahi kua tohua i runga ake nei ka awhina koe ki te whakatutuki i tera. Kia maumahara, he mea nui kia kitea he taurite i waenga i te hangarau me to tatou oranga, me te whakahaere i nga taupānga e whakamahia ana e tatou he huarahi tika.