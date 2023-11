Me pehea taku maukati i nga taupānga i runga i aku tamariki iPhone?

Me pehea taku maukati i nga taupānga i runga i te iPhone a aku tamariki?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kei te piki haere te mea nui mo nga matua ki te aro turuki me te whakahaere i te uru o a raatau tamariki ki etahi taupānga i runga i o raatau waea atamai. Na te maha o nga taupānga e waatea ana, he uaua ki te whakarite kei te whakamahi tika to tamaiti i tana taputapu. Waimarie, he maha nga tikanga ka taea e koe te whakamahi ki te maukati i nga taupānga i runga i te iPhone a au tamariki, ka mau te rangimarie o te ngakau i a koe e tuku ana kia pai ki a koe nga painga o te hangarau.

Ko tetahi o nga huarahi ngawari ki te maukati i nga taupānga i runga i te iPhone ko te whakamahi i te waahanga Waa Mata. Ko te Wā Mata ka taea e koe te whakarite here i runga i nga taupānga motuhake, kia kore ai to tamaiti e uru ki a raatau me te kore e whakaaehia e koe. Hei whakahohe i tenei waahanga, haere ki nga Tautuhinga, pato i te Wa Mata, ka kowhiri i te "Tepe Taupānga." Mai i reira, ka taea e koe te whiriwhiri kohea nga taupānga hei aukati me te whakarite i te waa mo te whakamahi.

Ko tetahi atu whiringa ko te whakamahi i nga taupānga tuatoru i hangaia mo te raka taupānga. Ka whakaratohia e enei taupānga etahi atu waahanga me nga whiringa whakaritenga, ka taea e koe te whai mana ake mo te whakamahinga taupānga a to tamaiti. Ko etahi o nga whiringa rongonui ko te AppLock, Kidslox, me te Norton App Lock. He maha nga wa e hiahia ana enei taupānga he kupuhipa, he PIN ranei hei uru atu ki nga taupānga kua maukati, me te whakarite ka taea e nga kaiwhakamahi whai mana anake te whakatuwhera.

FAQ:

Q: He aha te Waa Mata?

A: Ko te Waa Mata he waahanga kei runga i nga iPhones ka taea e nga kaiwhakamahi te aro turuki me te whakahaere i o raatau taputapu. Ka homai he tirohanga mo te whakamahinga taupānga, ka taea te whakarite tepe wa, ka taea hoki te aukati i te taupānga.

P: Kei te haumaru te whakamahi i nga taupānga maukati i nga taupānga tuatoru?

A: Ae, he pai te whakamahi i nga taupānga maukati taupānga tuatoru rongonui. Heoi, he mea nui ki te tango mai i nga puna whirinaki penei i te App Store hei karo i nga tupono haumarutanga.

Q: Ka taea e au te maukati i nga ahuatanga motuhake i roto i nga taupānga?

A: Ae, ko etahi taupānga maukati taupānga e tuku ana i te kaha ki te maukati i nga ahuatanga motuhake i roto i nga taupānga. Hei tauira, ka taea e koe te aukati i nga hoko-a-taupānga, te aukati ranei i te uru ki etahi tautuhinga.

Q: Ka taea e au te maukati i nga taupānga i runga i nga taputapu Android?

A: Ae, ko nga ahuatanga raka tono rite me nga taupānga tuatoru e waatea ana mo nga taputapu Android. Ka rereke pea te tukanga i runga i te taputapu me te putanga o te punaha whakahaere.

Na roto i te whakamahi i enei tikanga, ka taea e koe te whakarite kia noho haumaru me te tika te whakamahi iPhone a to tamaiti. Ahakoa te hanga-i roto i te Waa Mata, i nga taupānga raka-tuatoru ranei, ka taea e koe te rangimarie o te hinengaro i te mohio kei te whakamahi tika to tamaiti i tana taputapu. Kia mahara ki te whai korero tuwhera me te pono ki to tamaiti mo te whakamahi waea atamai hei whakatipu hononga hauora me te hangarau.