Me pehea taku whakakore i nga taupānga kore i runga i taku waea Android?

Mena he kaiwhakamahi Android koe, tera pea kua kitea e koe he kaitapaa tono kapi, ki tonu i nga taupānga kaore koe e whakamahi, kaore ranei i te hiahia i te tuatahi. Waimarie, ko te tango i nga taupānga kore i to waea Android he mahinga ngawari. Anei he aratohu taahiraa-i-te-taahiraa hei awhina i a koe ki te whakakore i to taputapu me te whakahoki ano i te waahi rokiroki.

1. Tautuhia nga taupānga kore e hiahiatia: Tīmatahia ma te tautuhi i nga taupānga e hiahia ana koe ki te tango. Ko enei pea he taupānga kua oti te whakauru i mua i to waea me to taupānga i tangohia e koe engari kaore e hiahiatia. Ka kitea e koe he rarangi o nga taupānga katoa kua whakauruhia ma te haere ki nga tautuhinga o to waea me te kowhiri i te "Apps" ranei "Nga tono".

2. Wetetāuta mā ngā tautuhinga: Kia kitea e koe nga taupānga e kore e hiahiatia, hoki ki te rarangi taupānga ka paato i te taupānga e hiahia ana koe ki te tango. Ma tenei koe e kawe ki te wharangi tautuhinga o te taupānga. Rapua te paatene "Wetetāuta" ranei "Tangohia" ka pato ki runga. Whakaūhia to mahi ina akiakihia, ka tangohia te taupānga mai i to taputapu.

3. Wetetāuta mā te pouaka taupānga: Ka taea ano e koe te tango i nga taupānga mai i to pouaka taupānga. Whakatuwheratia te pouaka taupānga ma te swipe ki runga, ki raro ranei i runga i to mata o to kaainga, katahi ka kimihia te taupānga e hiahia ana koe ki te tango. Patohia me te pupuri i te tohu taupānga kia puta ra ano he tahua, ka toia te taupānga ki te "Wetetāuta" ranei "Tangohia" kōwhiringa.

FAQ:

Q: Ka taea e au te tango i nga taupānga kua oti te whakauru?

A: Ahakoa ka taea te wetewete etahi o nga taupānga kua oti te whakauru, ko etahi atu ka whakaae noa koe ki te whakakore. Ko te whakakore i tetahi taupānga ka tangohia mai i to pouaka taupānga ka kore e rere, engari ka noho tonu te waahi rokiroki i runga i to taputapu.

P: Ka aha mena ka wetewete au i tetahi taupānga?

A: Kaua e manukanuka! Ki te tango pohehe koe i tetahi taupānga, ka taea e koe te whakauru ano i nga wa katoa mai i te Toa Play Google, tetahi atu puna whirinaki ranei.

P: Ka taea e au te whakauru ano i tetahi taupānga i wetewetehia e au i mua?

A: Ae, ka taea e koe te whakauru ano i tetahi taupānga kua wetewetehia e koe i te mea kei te waatea tonu i runga i te toa taupānga, kei a koe he taapiri o te konae APK o te taupānga.

Ma te whai i enei mahi ngawari, ka taea e koe te tango ngawari i nga taupānga e kore e hiahiatia mai i to waea Android, ka waatea te waahi rokiroki me te whakamaarama i to taputapu. Na, haere ki mua me te whakakore i to waea ki te hanga i tetahi wheako pūkoro pai ake.