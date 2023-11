Me pehea taku kimi me te muku i nga taupānga huna i runga Windows 10?

I te ao matihiko o enei ra, kua ki tonu a tatou rorohiko i nga momo tono hei awhina i a tatou mahi o ia ra. Heoi, tera pea etahi wa ka whakauruhia e matou nga taupānga huna ki runga i a maatau Windows 10 punaha. Ka taea e enei taupānga huna te pau nga rauemi punaha nui me te whakararu i to maatau noho muna. Na, me pehea e kitea ai me te whakakore i enei taupānga huna? Me titiro tatou ki etahi tikanga hei whakatika i tenei take.

Te kimi taupānga huna:

Hei hura i nga taupānga huna i runga i to rorohiko Windows 10, ka taea e koe te whai i enei mahi:

1. Whakatuwheratia te tahua Tīmata ka paato i te "Tautuhinga."

2. I roto i te Tautuhinga matapihi, tīpako "Apps."

3. I raro i te waahanga Taupānga me nga ahuatanga, pawhiria ano "Apps & features".

4. Panuku i roto i te rarangi o nga taupānga kua oti te whakauru me te rapu mo nga tono whakapae, tauhou ranei.

Muku taupānga huna:

Ina kitea e koe he taupānga huna, ka taea e koe te haere tonu ki te muku:

1. Pāwhiri-matau i runga i te taupānga e hiahia ana koe ki te tango me te kowhiri i te "Wetetāuta."

2. A pee i nga tohutohu i runga-mata hei whakaoti i te tukanga tango.

Pātai Auau (FAQ):

Q: He aha nga taupānga huna?

A: Ko nga taupānga huna ko nga tono rorohiko kua whakauruhia ki runga rorohiko engari kaore e kitea, e waatea ana ranei e te kaiwhakamahi.

P: He pehea te paanga o nga taupānga huna ki taku rorohiko?

A: Ka taea e nga taupānga huna te pau nga rauemi a te punaha, te whakaroa i to rorohiko, me te whakararu i to noho muna me to haumarutanga.

Q: Ka taea e nga taupānga huna te kino?

A: Ahakoa ehara i te mea kino nga taupānga huna katoa, kei roto pea etahi i te malware, i te tutei ranei e kino ai to rorohiko, ka whakararu ranei i o korero whaiaro.

P: Me pehea e taea ai e au te aukati i te whakaurunga o nga taupānga huna?

A: Hei aukati i te whakaurunga o nga taupānga huna, he mea nui ki te tango i nga rorohiko mai i nga puna pono me te whakahou i to rorohiko wheori.

Hei mutunga, ko te kimi me te whakakore i nga taupānga huna i runga Windows 10 he mea nui mo te pupuri i te punaha rorohiko haumaru me te pai. Ma te whai i nga hikoinga kua tohua i runga ake nei, ka taea e koe te whakarite kia noho kore to rorohiko mai i nga tono karekau, ka kino pea. Kia mataara me te arotake auau i o taupānga kua whakauruhia kia pai ai te rere o to punaha.