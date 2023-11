Me pehea taku kimi i tetahi matapihi huna i runga i taku mata?

I roto i te ao matihiko o enei ra, ehara i te mea rereke te whakatuwhera i nga matapihi maha ki runga i nga mata rorohiko. Ahakoa mo te mahi, mo te whakangahau, mo te mahi maha ranei, he maha nga wa ka kitea e tatou e tarai ana i nga momo tono i te wa kotahi. Heoi ano, tera pea he waahi ka ngaro ngaro te matapihi mai i te tirohanga, ka whakaaro tatou me pehea te whakahoki mai. Na, me pehea e kitea ai he matapihi huna i runga i to mata? Kia tirotirohia etahi tohutohu whaihua me nga tinihanga.

1. Whakamahia te paetaumahi: Ko te paetaumahi, kei raro o to mata, ka whakaatu i nga tohu mo nga tono tuwhera katoa. Mena ka hunahia he matapihi, ka kitea tonu tana ata rite ki runga i te paetaumahi. Patohia noa te ata hei whakahoki mai i te matapihi ki te tirohanga.

2. Whakamahia te pokatata Alt+Ripa: Ma te pehi i nga taviri Alt+Tab i te wa kotahi ka taea e koe te huri i nga matapihi tuwhera katoa i runga i to mata. He tino pai tenei pokatata ina he maha nga matapihi e tuwhera ana, me tere te kimi i tetahi waahanga motuhake.

3. Tirohia te paepae pūnaha: Ko etahi tono ka iti ki te paepae punaha, kei te nuinga o te waa kei te kokonga matau-raro o te mata. Rapua nga tohu iti e tohu ana i enei tono ka paato ki runga hei whakaora i te matapihi huna.

4. Whakamātauria te pokatata Windows+D: Ko te pehi i te taviri Windows me te reta "D" ka whakaiti i nga matapihi tuwhera katoa, ka kitea te papamahi. Mena kua whakaitihia to matapihi huna, me kitea i runga i te papamahi.

FAQ:

P: He aha te tikanga mo te matapihi kia huna?

A: Ina hunahia he matapihi, kei te tuwhera tonu me te rere ki muri engari kaore i te kitea i runga i to mata i tenei wa.

P: Me pehea te hunanga o te matapihi?

A: Ka taea te huna a Windows na te maha o nga take, penei i te pao ohorere, i nga raru o te rorohiko, i etahi tono ka whakaiti aunoa.

Q: Ka taea e au te tiki i tetahi matapihi huna i runga i te Mac?

A: Ahakoa ko nga tikanga kua whakahuahia i runga ake nei he mea motuhake mo Windows, ka taea e nga kaiwhakamahi Mac te whakamatau i nga tikanga penei me te whakamahi i te Dock, Mission Control ranei hei kimi i nga matapihi huna.

P: He aha mena kaore tetahi o enei tikanga e whai hua?

A: Mena kua pau i a koe nga whiringa katoa, kaore ano kia kitea to matapihi huna, tera pea kua pakaru te tono, kua raru ranei. I enei ahuatanga, me whakaara ano te tono, i to rorohiko ranei.

Ko te rapu i tetahi matapihi huna i runga i to mata he wheako pouri, engari ma enei tikanga ngawari, ka taea e koe te whakahoki wawe ki to matapihi ngaro. Kia maumahara ki te noho marino me te manawanui i a koe e ngana ana ki nga tikanga rereke, katahi ka hoki mai ano to matapihi ngaro.