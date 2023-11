Me pehea taku aukati i te Instagram kaore e hiahiatia?

I roto i te ao mamati o enei ra, kua noho nga papaapori pāpori hei waahanga nui o to tatou oranga. Ko te Instagram, tetahi o nga papaaho rongonui, ka taea e nga kaiwhakamahi te hono atu ki o hoa, te tiri whakaahua me nga ataata, me te kite i nga mea hou. Heoi, i te piki haere o te rongonui o Instagram, ko nga taunekeneke me nga karere mai i nga tangata ke kua noho noa. Na, me pehea e taea ai e koe te aukati i nga kaute Instagram e kore e hiahiatia me te pupuri i tetahi wheako ipurangi haumaru me te ngahau? Anei nga mea e tika ana kia mohio koe.

He aha te tikanga o te aukati i tetahi ki Instagram?

Ko te aukati i tetahi i runga i Instagram ko te tikanga kei te aukati koe i a raatau ki te taunekeneke ki a koe i runga i te papanga. Ka aukati koe i tetahi, ka kore e taea e ia te kite i to korero, panui, korero ranei. I tua atu, e kore e taea e ratou te tuku karere tika ki a koe, te tohu ranei i a koe i roto i a raatau panui, korero ranei.

Me pehea te aukati i tetahi i runga i Instagram?

Ko te aukati i tetahi i runga i Instagram he mahi ngawari. Tuatahi, haere ki te kōtaha o te tangata e hiahia ana koe ki te aukati. Na, pato i nga ira e toru kei te kokonga matau o runga o o raatau korero. Ka puta he tahua, me whiriwhiri koe i te "Poraka" kōwhiringa. Ka tono a Instagram mo te whakapumautanga, a ka whakau koe, ka aukatihia te tangata.

Ka taea e te tangata kua araia te kite tonu i aku korero mo nga whakairinga a o hoa hoa?

Kao, ka aukati koe i tetahi i runga i te Instagram, kare e taea e ratou te kite i o korero i runga i nga panui a o hoa. Ko te ahua o te paraka ka tino wehea o taunekeneke ki te tangata kua araia.

Ka aha mehemea ka pohehe au i te aukati i tetahi?

Mena ka aukati koe i tetahi tangata i runga i Instagram, kaua e manukanuka. Ka taea e koe te wetewete i a raatau ma te whai i etahi waahanga ngawari. Haere ki to kōtaha, pato i nga raina e toru i te kokonga matau o runga, ka kowhiri i te "Tautuhinga." Mai i reira, haere ki te "Tūmataitinga" katahi ka "Nga Kaute Kua Araia." Ka kitea e koe he rarangi o nga kaute katoa i aukatihia e koe, a ka taea e koe te wetewete i te tangata i pohehe koe i te aukati.

Hei mutunga, ko te aukati i nga kaute Instagram e kore e hiahiatia he mahi nui hei pupuri i te wheako ipurangi haumaru me te ngahau. Ma te whai i nga huarahi ngawari kua whakahuahia i runga ake nei, ka taea e koe te aukati me te wetewete i nga kaute ka hiahiatia, me te whakarite kia noho kore noa to whangai Instagram mai i nga taunekeneke kore.