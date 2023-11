Me pehea taku aukati i tetahi taupānga kia kore e whakamahia?

I roto i te ao matihiko o enei ra, kua noho nga waea atamai hei waahanga nui o to tatou oranga, ehara i te mea miharo ka whakawhirinaki nui tatou ki nga momo taupānga hei awhina ia tatou i a tatou mahi o ia ra. Heoi ano, tera pea he wa e hiahia ana matou ki te whakatiki, ki te aukati ranei i etahi taupānga kia uru atu ki a maatau korero whaiaro, ka aukati noa ranei i o raatau whakamahinga. Na, me pehea e taea ai e tatou te aukati i tetahi taupānga mai i te whakamahi? Kia tirotirohia etahi whiringa me nga tikanga.

Tikanga 1: Hanga-i roto i te Taupānga Rāhuitanga

He maha nga waea atamai e tuku ana i nga ahuatanga hanga-i roto e taea ai e nga kaiwhakamahi te aukati i te whakamahi taupānga. Hei tauira, ko nga taputapu Android me te iOS e whakarato ana i nga whiringa ki te whakawhāiti i te uru ki nga taupānga motuhake na roto i nga mana whakahaere a nga matua, i nga aukati taupānga ranei. Ma te whakatere i roto i te tahua tautuhinga, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakahohe i enei here me te aukati i etahi taupānga kia kore e whakamahia.

Tikanga 2: Taupānga Tuatoru

Mena karekau he herenga taupānga i roto i to taputapu, mena ka hiahia koe ki etahi atu waahanga teitei ake, ka taea e nga taupānga tuatoru te haere mai ki te whakaora. Ka tukuna e enei taupānga etahi atu mahi, penei i nga raka taupānga, i nga aukati taupānga ranei, ka taea e nga kaiwhakamahi te whakarite kupuhipa, tauira ranei hei aukati i te uru ki nga taupānga motuhake. Ko etahi o nga whiringa rongonui ko te AppLock, Norton App Lock, me te AppBlock.

Tikanga 3: Wetetāuta Monokia ranei

I nga keehi kua kore koe e hiahia ki te whakamahi i tetahi taupānga motuhake, ko te tango, te whakakore ranei he otinga whai hua. Ko te wetewete ka tango tuturu i te taupānga mai i to taputapu, ma te whakakore i te wa poto ka aukati i te rere o te taupānga me te tango mai i to pouaka taupānga. Heoi, kia mahara karekau pea e waatea te whakakore mo nga taupānga katoa, ina koa nga mea kua oti te whakauru.

FAQ:

Q: Ka taea e au te aukati i tetahi taupānga i runga i te taputapu a tetahi atu?

A: Kao, kaore e taea e koe te aukati i tetahi taupānga i runga i te taputapu a tetahi atu mena ka whai mana koe ki te whakahaere i a raatau taputapu.

P: Ma te aukati i tetahi taupānga ka mukua aku raraunga?

A: Ko te aukati i tetahi taupānga kaore e mukua nga raraunga e pa ana ki a ia. Heoi, ki te whiriwhiri koe ki te tango i tetahi taupānga, ka tango pea i nga raraunga me nga tautuhinga motuhake mo taua taupānga.

Q: Ka taea e au te aukati i nga taupānga punaha?

A: Ko te tikanga, kaore e taea te wetewete, te whakakore ranei i nga taupānga punaha ki te kore koe i hutia, i jailbreak ranei to taputapu. Heoi, ka taea tonu e koe te aukati i a raatau whakamahi ma te whakamahi i nga herenga taupānga kua hangaia, i nga taupānga tuatoru ranei.

Hei mutunga, ko te aukati i tetahi taupānga mai i te whakamahi he huarahi ngawari ka taea te whakatutuki ma roto i nga waahanga hanga-i roto, nga tono tuatoru, ma te tango, te whakakore ranei i te taupānga. Ahakoa kei te pirangi koe ki te whakamarumaru i to noho muna, te whakawhāiti i te wa mata, me te okioki noa ranei i etahi taupānga, ko enei tikanga he rongoa whai hua hei whakahoki ano i te mana o to taputapu.