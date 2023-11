He pehea te nui o Guillain Barre i muri i te kano kano a Shingrix?

I roto i nga tau tata nei, kua rongonui te kano kano Shingrix hei mahi aukati i nga kopa, he mate mamae me te ngoikore na te huaketo varicella-zoster. Heoi, kua puta nga awangawanga mo te hononga pea i waenga i te kano kano a Shingrix me te mate Guillain Barre syndrome (GBS), he mate neuropi onge. Kia rukuhia te kaupapa me te tirotiro i nga korero pono.

Ko te GBS he ahuatanga e pohehe ana te punaha raupatu o te tinana ki nga nerves peripheral, ka puta te ngoikore o te uaua, a, i nga keehi kino, ka pararutiki. Ahakoa kaore i te mohiotia te take tika o te GBS, he maha nga wa i mua i te mate, tae atu ki nga mate viral, huakita ranei. Ahakoa he iti rawa te tupono ki te whakawhanake GBS i muri i tetahi kano kano kano, kua kitea he paanga taha pea o etahi kano kano.

E ai ki nga Centers for Disease Control and Prevention (CDC), ko te mate o te GBS i muri i te kano kano a Shingrix e kiia ana kei te tata ki te 1 ki te 2 nga keehi mo ia miriona pota ka tukuna. He iti ake tenei morearea i te tupono ki te whakawhanake i te GBS i muri i te mate shingles maori, e kiia ana kei te tata ki te 1 i roto i te 3,000 nga keehi.

FAQ:

Q: He aha nga tohu o Guillain Barre syndrome?

A: Ko nga tohu o te GBS ka timata ki te ngoikore me te pupuhi i roto i nga waewae ka taea te haere ki te ngoikore o te uaua, te paralysis ranei. Ka pa ki te tinana o runga, te kanohi, me nga uaua manawa.

P: He rite tonu te mate o te GBS mo nga kano kano katoa?

A: Kao, he rereke te mate o te GBS i runga i te kano kano. Ko etahi o nga kano kano, penei i te kano kano rewharewha o te kaupeka, kua pa atu ki te nui ake o te tupono o te GBS, ko etahi kaore i kitea he hononga nui.

P: Me awangawanga ahau mo te whiwhi kano kano Shingrix?

A: He tino iti te tupono ki te whakawhanake GBS i muri i te kano kano a Shingrix. Ko nga painga o te kano kano ki te aukati i te koriri me ona poauauautanga he nui ke atu i nga tupono ka taea. I nga wa katoa he mea tika kia korero ki to kaiwhakarato hauora kia mohio ai koe ki te whakatau i runga i to ahuatanga hauora.

Hei whakatau, ahakoa he iti noa te tupono ki te whakawhanake i te mate Guillain Barre i muri i te whiwhinga i te kano kano Shingrix, he tino iti ake te mate ki te whakataurite ki te mate e pa ana ki te mate shingles taiao. Ko te kano kano kano he taputapu tino nui hei aukati i te koriri me ona poauauautanga, a ko nga painga o te kano kano Shingrix ka nui ake i nga tupono ka taea.