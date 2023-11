Me pehea e mohio ai koe te rereketanga o te makariri me te COVID?

I te wa e pa ana te mate urutaru COVID-19 ki nga hapori puta noa i te ao, he mea nui kia mohio koe ki te wehewehe i waenga i nga tohu makariri noa me era e pa ana ki te coronavirus hou. Ahakoa he rite nga ahuatanga o nga mate e rua, tera ano nga rereketanga nui hei awhina i a koe ki te whakatau mena me rapu rongoa koe me noho noa ki te kaainga me te okioki.

He aha te COVID-19?

Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei.

He aha nga tohu o te COVID-19?

Ko nga tohu COVID-19 ka rereke mai i te ngawari ki te kino. Ko nga tohu noa ko te kirika, te mare, te poto o te manawa, te ngenge, te mamae o te tinana, te korokoro, me te ngaro o te reka me te hongi. I etahi wa, ka pa ano te tangata ki nga tohu gastrointestinal penei i te nausea, te ruaki, te mate korere ranei.

He aha nga tohu o te makariri noa?

Ko te makariri he tohu ngawari ake ki te COVID-19. Ko nga tohu matao noa ko te ihu rewharewha, te ihu pupuhi ranei, te tihe, te korokoro, te mare ngawari, me te kirika iti. He mea nui kia mahara ko te ngaronga o te reka me te hongi kaore e pa ana ki te makariri.

Me pehea e taea ai e koe te wehewehe i waenga i te makariri me te COVID-19?

Ahakoa he uaua ki te wehewehe i waenga i nga tohu e rua i runga anake i nga tohu, he mea nui etahi hei whakaaro. Tuatahi, ko nga tohu o te COVID-19 ka nui ake te kino me te roa ake i nga tohu o te makariri noa. Hei taapiri atu, mena kua piri tata koe ki tetahi tangata kua whakamatauhia he pai mo te COVID-19, kua haere ranei ki tetahi waahi he nui nga reeti mate, he mea nui kia whakamatauria mo te huaketo.

Ahea koe e rapu ai i nga mahi hauora?

Mena ka pa ki a koe nga tohu kino penei i te uaua ki te manawa, te mamae tonu o te uma, te rangirua, te ngutu puru, te kanohi ranei, he mea nui kia rapu wawe koe ki nga rongoa. I tua atu, ki te kore koe e tino mohio mo o tohu, he awangawanga ranei, he pai ake te korero ki tetahi tohunga hauora ka taea te arahi i runga i to ahuatanga motuhake.

Hei whakamutunga, ahakoa he rite te ahua o te makariri me te COVID-19, he rereke nga rereketanga ka awhina koe ki te whakatau he aha nga mate ka pa ki a koe. Mena kaore koe i te tino mohio, he awangawanga ranei koe, he pai ake te kotiti i te taha o te whakatupato me te rapu tohutohu hauora. Kia noho mohio, mahia te akuaku pai, ka whai i nga aratohu hauora o te rohe hei tiaki i a koe me etahi atu i enei wa uaua.