Me pehea e mohio ai ahau he aha nga taupānga kei te whakaheke i taku pākahiko iPhone?

Kei te ngenge koe i te mate tere o to pākahiko iPhone i to whakaaro? Kei te rapu koe i a koe i nga wa katoa e rapu ana koe mo te riihi? Ana, ehara ko koe anake. He maha nga kaiwhakamahi iPhone e pa ana ki taua take, engari ko te rongo pai he huarahi ki te tautuhi ko wai nga taupānga kei te whakaheke i to pākahiko me te mahi i nga mahi e tika ana hei arotau i tana whakamahinga.

Takina te Whakamahinga Pūhiko:

Hei whakatau ko wai nga taupānga e whakapau kaha ana ki to iPhone, whai i enei mahi ngawari:

1. Whakatuwherahia te "Tautuhinga" taupānga i runga i to iPhone.

2. Panuku ki raro ka pato i te "Battery."

3. I konei, ka kitea e koe he rarangi o nga taupānga me o raatau paanga whakamahi pākahiko.

Te Maramatanga ki te Whakamahinga Pūhiko:

He mea nui kia mohio ki nga kupu e whakamahia ana i roto i te waahanga whakamahi pākahiko:

- Mahi Papamuri: Ka tohu tenei i te nui o te mana e pau ana i te taupānga i te wa e rere ana i muri.

– Mata i runga i te Whakamahinga: E whakaatu ana tenei i te mana e pau ana i tetahi taupānga i te wa e kaha ana te whakamahi me te mata i runga.

– Whakamahinga Mata: He tohu tenei i te mana i pau i te taupānga i te wa e rere ana i te papamuri ka mutu te mata.

Mahi Mahi:

Ina kitea e koe nga taupānga e whakaheke ana i to pākahiko, ka taea e koe te whai i nga mahi e whai ake nei hei whakapai ake i te ora o te pākahiko o to iPhone:

- Whakaitihia te Whakahou Taupānga Papamuri: Haere ki te "Tautuhinga," ka "General," ka kowhiri i te "Whakahou Taupānga Papamuri." Monokia tenei waahanga mo nga taupānga kaore koe e hiahia ki te whakahou i te papamuri.

- Whakaritea nga Ratonga Tauwāhi: Ko etahi o nga taupānga e whakamahi nui ana i te GPS me nga ratonga waahi, ka taea te whakaheke i to pākahiko. Haere ki "Tautuhinga," ka "Tūmataiti," ka kowhiri i "Ratonga Tauwāhi" hei whakahaere i nga whakaaetanga taupānga.

- Whakaitihia nga Panui Panui: Ko nga whakamohiotanga pana kore e tika ka whai waahi ano ki te whakaheke i te pākahiko. Haere ki "Tautuhinga," ka "Whakamōhiotanga," ka whakarite i nga tautuhinga mo ia taupānga.

- Whakahouhia nga Taumahi: He maha nga wa ka tukuna e nga Kaihanga nga whakahoutanga hei whakapai ake i te mahinga o te taupānga me te pai o te pākahiko. Me mohio kei te hou katoa o taupānga.

FAQ:

P: Ka taea e au te aukati i tetahi taupānga kia kore e rere i muri?

A: Kao, ka whakaaetia e iOS etahi taupānga whakahirahira kia rere ki muri, penei i te imeera me nga tono karere.

U: Ka pa te whakakore i te whakahou taupānga papamuri ki te mahi taupānga?

A: Ka whakaroa pea i nga whakahoutanga taupānga, engari kaore e pa ki nga mahi matua.

P: Kia pehea te maha o taku whakahou i aku taupānga?

A: E taunaki ana kia whakahōuhia o taupānga i ia wa kia whai hua mai i nga whakatikanga pepeke, nga papaa haumaru, me nga whakapainga mahi.

Ma te whai i enei mahi me te arotau i te whakamahinga o te pākahiko o to iPhone, ka taea e koe te pai ki te roa o te ora o te pākahiko me te iti ake te awangawanga mo te rapu kaitaa.