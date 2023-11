Me pehea taku korero mena he ruau taku booster?

I te wa e tipu haere tonu ana te mate urutaru COVID-19, ko te hiranga o te kano kano he mea nui ki te whawhai ki te huaketo. Na te putanga mai o nga momo rerekee, ka miharo pea etahi tangata mena he whakamarumaru a raatau pupuhi whakanui mai i nga riipene maha. I roto i tenei tuhinga, ka tirotirohia me pehea te whakatau mena he ruau to booster, ka hoatu ki a koe nga korero e tika ana hei whakatau whakatau mo to hauora.

He aha te tikanga o te bivalent?

Ko te Bivalent e tohu ana ki te kano kano, ki te whakatairanga ranei e whakamarumaru ana ki nga riaka rereke e rua, ki nga momo huaketo ranei. I roto i te take o COVID-19, ka tukuna e te kaiwhakatairanga takirua he mate mate ki nga momo rerekee o te huaketo.

Me pehea taku mohio mena he ruau taku booster?

Ki te whakatau mena he ruau to kaiwhakatairanga me arotake i te kano kano motuhake i whakawhiwhia ki a koe me te tirotiro i nga aratohu whai mana, i nga korero ranei na nga mana hauora. He maha nga wa ka tukuna e nga kaihanga kano kano me nga whakahaere hauora he korero, he whakahou ranei mo te kaha o a raatau hua ki nga momo rereke. Ma te tirotiro i o raatau paetukutuku whai mana, ma te rapu awhina ranei mai i nga tohunga ngaio hauora ka awhina koe ki te mohio mena ka tukuna e to kaiwhakatairanga te whakamarumaru rua.

FAQ:

1. He takirua katoa nga kaiwhakatairanga COVID-19?

Kao, karekau nga kaiwhakatairanga COVID-19 katoa he takirua. Ka taea e etahi o nga kaiwhakatairanga te whakamarumaru ki nga riaka motuhake, nga momo rereke ranei o te huaketo. He mea nui ki te tirotiro i nga korero i tukuna mai e te kaihanga kano kano, me korero ranei ki nga tohunga hauora ki te whakatau i te kapinga motuhake o to whakatairanga.

2. Ka taea e au te whakakotahi me te whakataurite i nga kano kano kia tutuki ai te whakamarumaru rua?

Ko te whakaranu me te whakahoa i nga kano kano, e mohiotia ana ko te werohanga heterologous, he rautaki e tirotirohia ana i etahi whenua. Ka uru ki te whiwhi momo momo kano kano mo te raupapa tuatahi me nga pupuhi whakanui. Ahakoa he nui ake te whakamarumaru o tenei huarahi, he mea nui ki te whai i nga aratohu whai mana me te toro atu ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu mo te whakaranu me te whakahoa i nga kano kano.

3. He aha mena karekau taku whakanui i te rua?

Mena karekau to whakanui i te rua, ka tiakina tonu e ia ki nga riaka motuhake, momo rereke ranei o te huaketo. Ko te kano kano he taputapu nui hei whakaiti i te kaha o nga tohu COVID-19 me te aukati i te hohipera. He mea nui kia whai tonu i nga tikanga hauora a te iwi, penei i te mau kanohi kanohi me te mahi akuaku pai, hei whakaiti i te mate o te mate.

Hei mutunga, ko te whakatau mena he ruau to kaiwhakatairanga me arotake i nga korero i tukuna mai e te kaihanga kano kano me te tirotiro i nga aratohu whai mana. Ahakoa ehara i te mea takirua nga kaiwhakatairanga katoa, kei te whakarato tonu ratou i te whakamarumaru ki nga riaka motuhake, rereke ranei o te huaketo. Kia noho mohio, whai i nga tohutohu whaimana, me te korero ki nga tohunga hauora mo nga tohutohu whaiaro mo to werohanga.