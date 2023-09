Te Huringa Hau Wera ki te Wai Inu: He Paanga Hou mo te Kohanga Wai

He nui te ahunga whakamua a nga Kairangahau o Te Whare Wananga o Texas i Austin ki te hanga otinga mo te kore wai. I roto i a raatau rangahau hou, i taia i roto i nga Proceedings of the National Academy of Sciences, i hangaia e ratou he mole hydrogel i hangaia hei tango i te wai inu ma i te hau wera ma te whakamahi i te hiko solar anake.

Ka taea e te hydrogel te tango tere me te whai hua mai i te wai mai i te hau, ahakoa i roto i nga pāmahana tae atu ki te 104 nga nekehanga Fahrenheit, e tika ana mo nga waahi e pa ana ki te wera nui me te iti o te uru ki te wai ma. Ma tenei hangarau, ka taea e te tangata takitahi te tiki wai ma te tuu noa i tetahi taputapu ki waho, me te kore e hiahia ki te whakapau kaha.

Ka taea e te hydrogel te whakaputa i waenga i te 3.5 me te 7 kirokaramu o te wai mo ia kirokaramu o te rauemi gel, i runga i te taumata haumākū. Ko te mea e wehe ana i tenei rangahau ko te urutau o te hydrogel ki roto i nga microgels, e tino whakanui ana i te tere me te pai o te hopu me te tuku wai. Na roto i te huri i te hydrogel ki nga matūriki moroiti-rahi, kua whakawhanakehia e nga kairangahau he sorbent tino pai ka taea te whakanui ake i te hanga wai i roto i nga huringa maha o ia ra.

Ko te whakarahi ake i te hangarau te mahi nui e whai ake nei. Ko te whakaaro o nga kairangahau ki te huri i o raatau kitenga hei otinga utu iti, kawe kawe mo te hanga wai inu ma ka taea te whakamahi puta noa i te ao. Ka taea e tenei whanaketanga te huri i te oranga mo nga taupori karekau he wai ma, penei i Etiopia, tata ki te 60% o te taupori e pa ana ki tenei wero.

Ko nga mahere a meake nei mo te hangarau ko te arotau i te miihini o nga microgels kia pai ake ai te mahi. Kei te tirotirohia ano e nga kairangahau te whakamahinga o nga rawa waro hei whakaiti i nga utu whakaputa. Heoi ano, kei te noho tonu nga wero ki te whakanui i te hanga o te sorbent me te whakarite kia mau tonu te hua. I tua atu, kei te haere tonu nga mahi ki te hanga putanga kawe o te taputapu mo nga ahuatanga tono rereke.

Ko tenei pakaruhanga ka kaha ki te whakarato i te ramarama o te tumanako mo nga rohe e pa ana ki te kore o te wai. Ko te kaha ki te huri i te hau wera ki te wai inu ma te whakamahi i te hiko o te ra ka whakatata atu tatou ki tetahi otinga taumau ka taea te whakaiti i nga raru o te kore wai o te ao.

Source:

Nga mahi a te National Academy of Sciences