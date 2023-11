Hou Whakahonoretia X50i+ Waea Waea Matapihi: Hoahoa Motuhake me nga Tohu Whakapaipai

I roto i nga huihuinga whakahihiri, he panui patai i runga i Weibo kua whakamarama i te waea atamai Honor X50i+ e heke mai nei. Ahakoa kaore ano he whakapumautanga mana mai i te waitohu, ka whakaatuhia e te ahua kua patai etahi korero whakahirahira mo te hoahoa me nga whakaritenga o te taputapu.

Ma te hoahoa, ko te Honore X50i+ e whakaatu ana i tetahi waahanga kamera o muri e mau ana i nga kamera e rua me te rama rama. He papatahi nga taha o te waea, me te tumanako ka waatea i roto i nga momo tae puru me te mawhero. Ko te mea pouri, karekau te taha o mua o te taputapu e kitea i roto i te panui patai, ka miharo matou mena ka puta he kohao, he mata kakari-wai ranei. I tua atu, ko te ahua kei te whakaatu te taputapu he matawai tapumati anga-taha mo te iriti pai.

Ma te neke atu ki nga korero korero, e whakaponohia ana ko te Honore X50i + e rite ana ki te taputapu kua whakamanahia i mua me te tauira tauira LLY-AN00. E ai ki te raarangi TENAA, tera pea ka takarohia e te waea atamai he whakaaturanga LCD FHD+ 6.7-inihi me te taumira o te 2412 x 1080 pika me te reeti whakahou teitei. Ko te whakakaha i te X50i+ ka waiho he maramara 2.4GHz kaore i tohua, kia pai te mahi me te hononga 5G.

I tua atu, ko te Whakahonoretanga X50i + e tika ana kia tuku i nga whiringa RAM maha mai i te 6 GB ki te 16 GB nui, me nga momo rokiroki rereke mai i te 128 GB ki te 1 TB. He mea tika kia mahara kaore te taputapu e tautoko i te roha rokiroki o waho.

Ka harikoa nga kaiwhaiwhai kamera ki te mohio ko te Whakahonoretanga X50i + e kiia ana kei te whakamanamana i tetahi huinga kamera whakamiharo. Ko te kaamera o mua e kiia ana he arotahi 8-megapixel, i te mea ko te tatūnga o muri ka mau ki te kamera tuatahi 108-megapixel me te kamera tuarua 2-megapixel.

He mea whakamiharo, kei te waatea ke te Honore X50i + mo nga ota-mua i Haina, a, ko te korero ka puta tana tuatahitanga mana i te Whiringa-a-rangi 10th, i te taha ki te hakari hokohoko rua tekau ma tahi (Noema 11th) o Haina. Kei te tatari marie matou ki etahi atu korero whaimana me te whai waahi ki te wheako tuatahi i tenei waea atamai.

FAQs

1. Kua whakamanahia te waea atamai Honor X50i+?

I tenei wa, kaore he korero mana mai i a Honore mo te noho me te tuku ranei o te Honore X50i+ atamai. Heoi, he panui patai kei runga Weibo e kii ana ka tata te whakarewatanga.

2. He aha te ahuatanga hoahoa ahurei o te Honor X50i+?

Ko te panui patai e whakaatu ana i tetahi waahanga kamera o muri i runga i te Honore X50i+, e rua nga kamera me te rama rama. Ko te waea e whakaarohia ana ka whakaatu i nga tapa papatahi ka tae mai ki nga momo tae puru me te mawhero.

3. He aha nga korero whakapae mo te Honor X50i+?

Ko nga korero korero mo te Honor X50i + kei roto ko te whakaaturanga LCD FHD + 6.7-inihi, he maramara 2.4GHz kaore i tohua me te hononga 5G, he maha nga whiringa RAM mai i te 6 GB ki te 16 GB, me nga kaha rokiroki mai i te 128 GB ki te 1 TB. Ko te waea e tika ana kia takarohia he kamera 8-megapixel o mua me te tatūnga kamera o muri kei roto ko te kamera tuatahi 108-megapixel me te kamera tuarua 2-megapixel.

4. Ahea tatou e tumanako ai ka whakarewahia te Honore X50i+?

Ko te Honore X50i + e kiia ana ka whakarewahia mana i te Whiringa-a-rangi 10th, i te wa e rite ana ki te huihuinga hokohoko rua tekau ma tahi a Haina. Heoi, he mea tika kia tatari mo te whakapumautanga mana mai i te waitohu.