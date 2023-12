Ka whakapuakihia e Honore te mahi tahi me te Hoahoa Porsche mo te Waea atamai Hou

By

Kua hurahia e Honor tetahi mahi whakahihiri me te Porsche Design, i puta mai te whakarewatanga o te waea atamai hou hei waahanga o te Honor Magic 6 Series. Ko tenei hononga e whai ana ki te whakakotahi i nga hangarau hou a Honore me te kaupapa whakaaro hoahoa a Porsche. Ko te ngako o tenei mahi tahi ka taea te whakarapopototia i roto i te pepeha "Born for Pioneers."

Ko te ihiihi tuatahi e karapoti ana i tenei mahi tahi i kaha ake na te panui arokite e whakaatu ana i a Prof. F.A. Porsche, te kaihoahoa taketake o te Porsche 911 rongonui. I whakanuia e tenei panui te whai ki te whai i te tuunga o muri mai me te whakanui i nga taonga tuku iho a Porsche.

He mea whakamiharo, ehara tenei i te mea tuatahi a Honore ki te rohe Hoahoa Porsche. Ko nga tohu mai i te perehitini o Honore, a Zhao Ming, i kii te whakawhanaketanga o tetahi waahanga motuhake, ka kiia pea ko te putanga Magic6 Porsche. Ko te panui mana inaianei ka whakapumau i enei whakapae me te whakarite i te waahi mo te waea atamai teitei e whai ana ki te whakataetae i nga raupapa rangatira whakamiharo a Huawei.

Ko te mahi tahi tonu i waenga i a Huawei me Porsche Design, i tino kitea i roto i te RS Porsche Design i runga i te raupapa Mate 9, kua hangai nga tumanako nui mo te Honore Porsche Design e haere ake nei. I te hurihanga a Huawei ki tana ake tohu "Maarahi Motuhake", ka whai waahi a Honore ki te whiti me te hanga upoko hou mo tenei haerenga mahi tahi.

Ka taea e nga kaiwhaiwhai te titiro whakamua ki te Honor Magic 6 Series, me te aro nui ki te Magic 6 Porsche Design. Ko tenei waea atamai e tika ana kia tukuna he whakakotahitanga maamaa o te hangarau tapahi-mata me nga mahi aahua. Kua whakauruhia ki te tiwhikete 3C, e whakamana ana i te tautoko mo te whakawhitiwhiti korero amiorangi, kua rite te Honor Magic 6 ki te whai waahi nui ki te maakete atamai whakataetae. Ka tono tenei taputapu ki nga kaiwhakamahi ki te awhi i nga wa kei te heke mai, e mau ana i te wairua o nga pionia.

