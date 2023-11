Ka Kamata te Hiahia: Ko nga Hokonga Paraire Pango Steam kei konei!

Kua timata te hokonga o te Paraire Pango a Steam, e tuku ana ki nga kaitakaro he wiki-roa mo nga utu whakamiharo mo te maha o nga taitara rongonui. Ka tiimata mai i te 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET, ka oati te hoko hei manaaki mo te hunga kaingākau petipeti huri noa i te ao. Ko tenei huihuinga e tino tatarihia ana ka tae ki te Whiringa-a-rangi 28, he nui te wa mo nga kaitoro ki te whai waahi ki a raatau mahi tino pai i te wa hararei e haere ake nei.

Ahakoa ko te rarangi katoa o nga keemu whakahekenga ka puta noa i te wa ka tiimata te hoko, kua homai e Steam he tirohanga whakahihiri mo nga mea e tumanakohia ana ma roto i te wakatō whakahihiri e whakaatu ana i nga momo keemu e uru ana ki te huihuinga. Ko te rarangi he whakakotahitanga whakamihi o nga karaehe e arohaina ana me nga poraka o mua tata nei. Ko nga kohatu tawhito penei i a Terraria me Hunt: Showdown ka tiritiri i te maarama ki te taha o nga whakaputanga hou penei i Te Whakamutunga O Tatou: Wāhanga 1, Marvel's Spider-Man: Miles Morales, me Starfield, e kii ana i nga momo momo whiringa mo ia reka petipeti.

Na te whakarewanga tata o te Steam Deck OLED e tino rapuhia ana, na te hunga kaingākau ki te petipeti a-ringa, he tokomaha e rikarika ana ki te hoko mo nga utu mo nga keemu e hototahi ana ki te taputapu rongonui. Kei te tatari ano hoki mo nga utu ka taea ki runga i te taputapu ake, i te mea e tatari ana nga kaitakaro ki te whakanui ake i o raatau wheako petipeti me tenei punaha toi-a-ringa.

Ko te whakauru o nga taitara hou ake, penei i te Like A Dragon: The Man Who Erased His Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3, i roto i te hokonga e noho koretake tonu ana. Ko nga hoko o mua kua whakaatuhia nga hua rereke mo nga whakaputanga o naianei, ko etahi kua whakakorehia katoa, he iti noa nga utu ka whakatauritea ki etahi atu taitara. Heoi, he nui te tumanako i te wa e tatari ana nga kaitakaro ki te panui mo te waatea o enei keemu me nga utu ka taea.

I te wa e whakanui ana te hapori petipeti i te taenga mai o nga hokonga o te Paraire Pango Steam, ka whakakiia te ihiihi. Ma nga utu ataahua, nga utu, me te rarangi tino pai o nga keemu, ma tenei huihuinga ka taea e nga kaakaro te whakawhānui ake i o raatau whare pukapuka me te tirotiro i nga mahinga hou me te kore e pakaru te peeke. Whakapaia ki te hopu i o taitara tino pai me te timata ki nga haerenga matihiko whakahihiri hei whakangahau i a koe puta noa i te wa hararei me tua atu!

Pātai Auau

1. Ahea te hokonga o te Paraire Pango Steam?

Ka timata nga hokonga Steam Black Friday i tenei ra ka timata i te 6PM GMT / 8PM CEST / 10AM PT / 1PM ET.

2. Kia pehea te roa o nga hokonga Steam Black Friday?

Ka haere te hoko mo te wiki kotahi, ka mutu hei te 28 o Noema i te wa ano i timata ai.

3. Ko ehea keemu ka taea e tatou te kite i te hokonga?

Ahakoa ko te rarangi katoa o nga keemu e uru atu ana ki te hoko ka kitea noa i te wa i timata ai, ko te wakatō i tukuna e Steam kua kite i etahi o nga taitara whakauru penei i Terraria, Hunt: Showdown, The Last Of Us: Part 1, Marvel's Spider- Tangata: Miles Morales, me Starfield.

4. Ka whakahekehia te Steam Deck OLED i te wa o te hoko?

Ko nga utu mo te Steam Deck OLED ano kaore ano kia whakapumautia, engari he maha nga kaitakaro e tumanako ana mo nga whakahekenga utu ka pai ake ai o raatau wheako petipeti.

5. Ka whakauruhia nga taitara hou penei i te Like A Dragon: The Man Who Erased His Name and Call Of Duty: Modern Warfare 3 ki te hoko?

Kare tonu i te tino mohio mena ka uru mai nga taitara hou ki te hokonga, i te mea kua kitea nga hua o mua mo nga whakaputanga o mua. Heoi, e tatari ana nga kaitakaro ki nga panui mo o raatau waatea me nga utu ka taea.