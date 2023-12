Tirohia to Tau i roto i te Waiata me te Taapaki Spotify

Ahakoa i haere koe ki te torotoro waiata, i kitea ranei i te whakamarie i roto i nga oro o mua, i reira a Spotify ki te whakahaere i te riipene puoro tino pai mo to tau. Inaianei, me te tukunga o te 2023 Spotify Wrapped, ka taea e koe te ruku ki nga korero o to tau e arotakehia ana.

Ko te 2023 Wrapped he whakanui i nga wa i tautuhia ai to tau i runga Spotify. E whakaatu ana i nga kaitoi rongonui, waiata, pukaemi, me nga purongo e pa ana ki te 574 miriona nga kaiwhaiwhai puta noa i te ao. Ko tenei wheako kaiwhakamahi kua whakakikoruatia kua kikihia me nga ahuatanga tauwhitiwhiti, ka hoatu ki a koe nga mea katoa e hiahia ana koe ki te whakanui i to tau whakarongo.

Hei timata, kia mohio kei te hou to taupānga Spotify. Na, uru atu ki a koe kua takaihia ki te taupānga pūkoro Spotify mo te iOS me te Android. Mo te wa tuatahi, ka taea hoki e koe te tiro i te Takai mai i tetahi kaitirotiro ma te toro ki Spotify.com/Wrapped.

Anei etahi ahuatanga whakahihiri ka taea e koe te tumanako mai i te 2023 Spotify Wrapped:

Ahau i te 2023:

Tirohia nga tikanga roma i tautuhi i to whakarongo puoro puta noa i te tau. Hurihia he ahua whakarongo ahurei e rite ana ki o hiahia me o tikanga i runga Spotify.

Taone oro:

Tūhurahia te taone nui e rite ana ki o hiahia whakarongo me o hoa kaitoi. Hono atu ki nga waahi puoro e pa ana ki a koe.

Top 5 momo:

Tikina he whakaaturanga ataata o o momo waiata e rima o runga ake i roto i te hoahoa hanawiti-waihau. Tirohia te ahua o enei momo i roto i o tikanga whakarongo.

Top 5 Toi:

Kia mohio koe ki nga marama motuhake i eke ai to whakarongo mo ia kaitoi. Pania he pikitia ake o to tau ki Spotify me nga kaitoi i whai waahi ki to riipene tangi.

Ō Karere Toi Toi:

Whiwhi karere whakawhaiaro mai i o kaitoi rongonui i roto i to wheako i takai. Tirohia te Wrapped feed kia uru atu ki nga karere ataata mai i nga mano o nga kaitoi, tae atu ki nga ingoa rongonui penei i a Taylor Swift, Bad Bunny, SZA, me Jung Kook.

Kua tukuna ano e Spotify nga huarahi hou ki te pai ki a Wrapped i tenei tau. Ko te kai takai i runga i to mata Spotify Home e whakarato ana i te waahi kotahi mo nga mea katoa kua takaia. Tirohia te pai rawa atu o nga reirangi etita, uru atu ki nga taonga mai i o kaitoi rongonui, tirohia nga whiringa konohete e tata ana ki a koe, me te maha atu.

I tua atu, powhirihia nga hoa ki te hanga whakakotahitanga o o waiata tino pai ma te whakamahi i te tātari Waiata Runga Rawa 2023. Whakakotahitia o riu tino pai ki roto i te raarangi whakaari kotahi mo te wheako puoro mahi tahi.

Hei whakanui ake i te whakanui, kua whakamahere a Spotify i nga huihuinga miharo me nga kaupapa puta noa i te ao. Mai i te whakanui whakatere waka a Lil Yachty i Atlanta ki nga tapahi makawe ahurei i Initonesia, ka kawea mai e enei huihuinga a Wrapped, kaitoi, hoa mahi, me te whakarongo ki nga ahuatanga ohorere.

I tua atu, ka taea e nga kaiwhaiwhai te tumanako i nga Waiata Spotify motuhake mai i nga kaitoi puta noa i te ao, e kawe ana i a koe ki te haerenga puoro o te ao. Ka hoki mai a WonderWrapped me te hokohoko iti-putanga, ka taea e nga kaiwhaiwhai te piki ake i nga tūtohi me te whai waahi ki te ngahau kaupapa-a takai. A, mo te hunga e aroha ana ki te whutupaoro, ka uru atu nga kaitakaro o FC Barcelona ki tetahi keemu pohehe o tetahi ki tetahi o te Wrapped, kia kite nga kaiwhaiwhai i o raatau hiahia puoro.

Tonoa o waiata rongonui, rukuhia ki o tikanga whakarongo, awhi i te makutu o to tau i roto i te puoro me te Spotify Wrapped. Whakanuia nga kaitoi, momo, me nga waa i kore e warewarehia to tau.

FAQ

P: Me pehea taku uru atu ki a Spotify Wrapped?

A: Kia mohio kei a koe te putanga hou o te taupānga Spotify kua whakauruhia ki runga i to taputapu pūkoro. Whakatuwheratia te taupānga ka kitea e koe to wheako i takaihia i runga i te wharangi kaainga. Ka taea hoki te uru atu ki a Wrapped mai i tetahi kaitirotiro paetukutuku ma te toro ki Spotify.com/Wrapped.

P: Ka taea e au te tiri i taku Spotify kua takaia ki etahi atu?

A: Tino! He maamaa a Spotify ki te tiri i to wheako kua takai ki o hoa me nga whatunga hapori. Patohia noa te paatene Tiri i roto i te taupānga ka whakamahi ranei i nga hononga e whakaratohia ana i te wa e maataki ana i te Taawhi i runga i te ipurangi.

Q: He ahuatanga hou kei roto i te Spotify kua takaihia i tenei tau?

A: Ae, kua whakauruhia e Spotify etahi ahuatanga hou mo te Wrapped 2023. Torotoro "Me in 2023" mo te ahua whakarongo whaiaro, kitea to Taone Oro i runga i o hiahia puoro, ka koa ki te whakaaturanga ataata o o momo tino e rima i roto i te "Top 5 Momo" āhuatanga.

Q: Ka taea e au te whakarongo ki nga karere mai i aku kaitoi tino pai?

A: Ae, hei wahanga o to wheako i takai, ka whiwhi karere koe mai i tetahi o nga kaitoi rongonui. Mo etahi atu karere toi, toro ki te Wrapped feed ka kitea e koe nga karere ataata mai i nga mano o nga kaitoi, tae atu ki nga ingoa rongonui penei i a Taylor Swift, Bad Bunny, me SZA.

Q: He aha te motu Spotify me WonderWrapped?

A: He wheako tauwhitiwhiti te Moutere o Spotify ka taea e nga kaiwhaiwhai te hoko taonga whakaputa-iti e whakaaweahia ana e o raatau ake puoro puoro. Ko WonderWrapped tetahi wahanga o Spotify Island me te tuku whai waahi ki nga kaiwhaiwhai ki te piki i nga tūtohi me te whai waahi ki nga mahi motuhake kua takaihia.

