PUBG Mobile Update 2.8: Nga Huringa Whakapaipai me nga Whakanui e Tatari ana

Ko te waahanga hou o te PUBG Mobile, te putanga 2.8, kua whakaritea ki te kawe i etahi huringa whakahihiri me nga whakapainga ki te wheako takaro. Mai i nga pu kua whakahoutia tae noa ki te whakaurunga o te patu hou, ka oati tenei whakahou ki te whakanui i nga papa pakanga mo nga kaitakaro huri noa i te ao.

Ko tetahi o nga ahuatanga nui o te whakahou ko te whakatikatika i etahi pu me etahi taapiri. Ka whiwhi te Famas i tetahi tauira 3D hou me nga tatauranga kua whakahoutia, na te mea he patu whakamataku ka waatea noa hei taonga Air Drop. I tenei wa, ka kore te AUG hei patu Air Drop, me rapu nga kaitakaro ki runga i te mapi. Ko enei huringa ka whakawhiwhia ki nga kaitakaro he whiringa whakahirahira i waenga i te AUG me te M416.

Te whakauru i te Dagger, he patu patu hou e waatea ana puta noa i nga mapi katoa. Ma te whakakii i a ia ka iriti i nga pakiwaituhi hou mo nga nekehanga hopu me nga whakaeke, me nga painga motuhake i roto i nga momo kaupapa. Ko te Dagger ka nui ake te kino ki nga hoariri PvE, tae atu ki era i tutaki ki te aratau Metro Royale.

Ka koa nga kaiwhaiwhai o te ACE32 ki te mohio kua pai ake o raatau wheako ki tenei pu i roto i te whakahou. Kua whakahekehia te whakahekenga whakapae, kua parahia te hākoritanga pupuhi, kua pai ake te wheako pupuhi me te pumau.

Ko te taapiri i te hohonutanga ki te rautaki whawhai, ko te Tactical Gunpowder Tool apitihanga ka timata. Ko nga raka me te paura paura ka roa te pahūtanga i runga i te paanga, ka whai waahi nga kaitakaro ki te whakakore i o raatau hoariri.

He mea nui te whakawhitiwhiti korero i roto i te PUBG Mobile, a ka whakauruhia e te whakahou he tohu tohu reo atamai. Ina whakahohea, ka panui-waha e te punaha te ingoa o te waahi kua tohua, me te whakarei ake i te ruruku o nga roopu. Ko nga korero mo te waahi ka tukuna ano he karere kuputuhi i roto i te korerorero, kia pai ai te whakawhitiwhiti korero i waenga i nga mema o te kapa.

Mo te whakaritenga, ka taea e nga kaitakaro te kowhiri kia kitea nga hoa matakitaki i nga wa o nga whakataetae. Ma tenei whiringa ka taea e nga kaitakaro te whakarite i o raatau wheako ki o raatau hiahia, ahakoa ko te whawhai arotahi, ko te whakawhitiwhiti korero ranei.

Na enei huringa whakaihiihi katoa, PUBG Mobile Update 2.8 ka kawe mai i te hihiko hou me nga ahuatanga hou ki nga papa pakanga. Mai i nga pu kua whakahoutia ki te whakaurunga o te Dagger me te Tactical Gunpowder Tool, ka taea e nga kaitakaro te tumanako he wheako petipeti rumaki me te mahi. Na, whakahou i te keemu, ruku ki nga ahuatanga hou, ka uru ki nga mahi whakahiato i roto i te ao o PUBG Mobile.

