Taitara Hou: Te Wetewete i nga Mea ngaro o te Pokapū o nga tupuni Milky Way

Ko te pokapū o to tatou tupuni Milky Way ka noho tonu hei kaupapa whakamihi me te pohehe mo te rangahau putaiao. Ko James Webb Space Telescope a NASA i hopu i tetahi whakaahua whakamiharo o tenei rohe, e whakaatu ana ki a tatou he tirohanga ki te ngakau o to tatou kainga tupuni. E whakaatu ana tenei ahua whakaihiihi i te kahui matotoru o te 5 miriona whetu, e whiti ana i waenganui i te whanuitanga o te Milky Way.

Kua roa nga kaiputaiao e miharo ana ki tenei rohe, he maha nga wa e kiia ana ko te "ngakau" o to tatou tupuni. Ko te tata ki tetahi poka pango nui, kei te puku o tenei rohe, ka whakamarama i tana mahi kaha. Tata ki te 300 tau-marama te tawhiti atu i te whenua, ko te kohao pango nui e mahi ana i te kumenga tino kaha ki te huri i nga whetu whetu tata ki nga whetu pono. Ko enei whetu rangatahi, e mohiotia ana he protostars, kei te tere haere ki roto ki nga tinana tiretiera kanapa, he maha nga wa nui ake i to tatou ake ra.

I mua i nga kitenga tuatahi o te James Webb Telescope, ka taea e nga kaiputaiao te whakaaro noa mo nga mea uaua kei roto i tenei rohe. Ko nga whakaahua taumira teitei me te tairongo e whakaratohia ana e te hangarau matatau o te telescope ka taea e nga kairangahau te ako me te whakamaarama i nga mea ngaro o tenei pokapu galactic me te tino tika. I nga kitenga katoa, kei te whakatata atu nga kaiputaiao ki te mohio ki nga tikanga e akiaki ana i te hanganga me te kukuwhatanga o nga whetu i roto i te ngakau o te Milky Way.

P: He aha te mea i hopukina e James Webb Space Telescope?

A: I hopukina e James Webb Space Telescope tetahi whakaahua whakamiharo o te pokapū o te Milky Way Galaxy.

P: E hia nga whetu kei tenei rohe?

A: Ko te ahua e whakaatu ana i te tautau o te 5 miriona whetu.

P: He aha te hiranga o tenei rohe?

A: E whakapono ana nga kaiputaiao ko tenei rohe, e kiia nei ko te kopa o te ngakau o te tupuni, na te mea e tata ana ki tetahi poka pango nui.

P: E hia te tawhiti o te poka pango matua mai i te Ao?

A: Ko te poka pango tino nui kei te 300 tau marama te tawhiti atu i te whenua.

P: He aha nga huringa ka puta tata ki te poka pango?

A: Na te kaha o te kumete o te kohao pango ka huri nga whetu irirangi tata ki nga whetu kua oti te hanga.