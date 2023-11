Te Whakakore i nga Korero Korero: Ko te Tika mo te Kohi Hua

He maha nga whakaaro pohehe e pa ana ki te kai hua. He maha nga wa ka whakaaro te tangata mo te wa pai ki te kai hua, mena ka taea te kai i muri i te kai, me te pai mo te paramanawa i waenganui po. Ka rukuhia etahi o enei korero pakiwaitara ka hurahia te pono mo te kai hua hua.

Porakau 1: Me kai nga hua i runga i te puku kau

Ko etahi e whakapono ana me kai noa nga hua i runga i te kopu kau hei whakanui ake i o raatau painga kai. Heoi, ehara tenei i te pono. Ko nga hua ka kiki i nga huaora, kohuke, me te muka, a ka waiho hei waahanga hauora o to kai ahakoa te wa e kai ana koe. Ahakoa he paramanawa, he kai, he puku kau ranei, ka mau tonu nga hua matūkai.

Ko te korero pakiwaitara 2: Kaua e kai nga hua i muri i te kai

Ko tetahi atu pakiwaitara noa ko te kai hua i muri i te kai ka puta he take keemu, ka whakararu ranei i te whakauru matūkai. Ko te mea pono, he tino pai te kai hua i muri i te kai. Ka taea e nga hua te mahi hei whiringa kai reka me te iti-calorie, ka makona i to niho reka i te wa e whakarato ana i nga huaora, nga kohuke, me te muka. Kia mahara noa ki te rahi o nga waahanga me te whiriwhiri i nga hua e pai ana koe.

Waitohu 3: Ka taea te kai i nga hua i roto i nga rahinga mutunga kore

Ahakoa he tino kai nga hua, he mea nui te whakahaere o te wahanga ki te whakahaere i te horomanga calorie. Ko nga hua kei roto tonu nga kaarai, a ko te kai nui ka pa ki te taumaha. Whakaharatauhia te whakahaere i nga waahanga me te whakataurite i to kohinga kaarai me to whakapaunga kaha ki te pupuri i te taumaha hauora.

Waitohu 4: Ko nga hua i te parakuihi anake ka awhina i te mate taimaha

Ahakoa ko te kai hua i te parakuihi he pai te whiriwhiri, ko tera anake e kore e tau ki te mate taimaha. Ko te mate taimaha ka whakatauhia e to kohinga kaarai me to whakapaunga. Ko te kai taurite me te kai-calorie, me te korikori tinana i ia wa, te mea matua mo te hekenga o te taumaha me te pumau.

Waitohu 5: Ko nga hua i mua i te moenga ka piki te taumaha

He rereke ki te whakapono rongonui, ko te kai i nga hua i mua i te moenga karekau e pa te taumaha. Ka piki te taumaha ina kai koe i nga kaarai nui ake i to tinana, ahakoa te waa o to kai. Ko nga hua ka waiho hei kai paramanawa iti me te iti-calorie i mua i te moe ki te hiakai koe. Ko te nui o te kai o ia ra me te kounga o nga kai e kai ana koe he mea nui.

Pūrākau 6: Ko nga hua o te ata ka whakanui ake i te mate huka

Ahakoa he mea nui ki te kai parakuihi hauora, he pohehe te whakaaro ko te kai hua i te ata ka tino whakanui i to mahi. Ka awehia to paopaotanga e to kai katoa, te korikori tinana, me nga ahuatanga ira, kaua ko te waa kai anake. He pai nga hua mo te parakuihi, engari me uru ki te kai pai.

Hei whakatau, ka taea te kai hua i nga wa katoa o te ra, ahakoa i runga i te kopu kore, i te kai, i te paramanawa ranei i waenganui po. Ka whakaratohia e ratou nga matūkai tino nui me te iti o te kaata me te ngako. Heoi, he mea tino nui ki te whakahaere i nga waahanga me te pupuri i te kai taurite hei kokoti i nga hua katoa o te kai hua.