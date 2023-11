Nga Whakataunga Whakatau Hou mo te Kaiwhakahaere NHS i uru ki te Tukinga Mate

Ko tetahi kaiwhakahaere matua o te NHS nana i mate tetahi kaieke motopaika me tetahi papa hou i mawhiti mai i te whare herehere, engari ka whiwhi i te ota whakakotahi mo te mahi hapori me te whakamatautau. Ko Monica McAlister, he kaiwhakahaere awhina i te Southern Health Trust, i kitea na te mate o Matthew Arnold i te taraiwa pohehe i te huarahi o Lurgan i Dromore. Ahakoa i whakapono a Tiati Gordon Kerr KC e tika ana te whiunga wharehere mo te waru marama, ka heke iho te whiunga i raro iho i te 12 marama, me whai whakaaro ki etahi atu whiringa.

I whakaae a Tiati Kerr i whiriwhiri a McAlister ki te kaupapa matua i te waea e pa ana ki te mahi i runga i te taraiwa haumaru, ka puta he mahi kino. Heoi ano, i whai whakaaro ano ia ki etahi take i whakaawe i tana whakatau ki te whiriwhiri i te ota huinga. Ko enei take ko te tohenga hara a McAlister moata, ko tana tino ripeneta, me tana rekoata mahi me tona ahuatanga. Ko te whanau o Matthew Arnold hoki i whakapuaki i to ratou kore mauahara ki a McAlister, i whai waahi ano ki te whakatau.

Ko te mutunga, ka mahi a McAlister i nga haora 50 mo te mahi hapori, ka tukuna he ota whakamatautau 12-marama. Ko tenei huarahi whakawhiu kee e whai ana ki te pupuri i a ia mo ana mahi i te wa e whai waahi ana ia ki te whai waahi pai ki te hapori. I whakanuia e te kaiwhakawa te paanga kino o te matenga o Matthew Arnold ki tana whaea me tana wahine, pera i te korero i roto i o raatau korero mo te patunga. I whakanuia e ratou to ratou whakawhirinaki ki te whakapono me te kore mauahara ki a McAlister, engari i whakapono ko te noho me nga hua o ana mahi ka nui te whiu.

I puta te aituā mate i te hononga o te huarahi o Lurgan me te huarahi Blackskull i te wa i kumea atu ai a Toyota Avensis o McAlister ki te ara o te motopaika Ducati e haere mai ana a Arnold. Ahakoa te awhina tere a tetahi GP kore mahi me etahi atu e tu ana, ka mate kino a Arnold. Ko te ota huinga i hoatu ki a McAlister e whai ana ki te whakatika i te tika o te keehi i te wa e whakaaro ana ki nga ahuatanga penei i te pouri, te mahi hapori, me te whakatikatika. E whakaatu ana tenei i te huringa pea ki te whakatau whiu mo nga keehi e pa ana ki te taraiwa mangere ka mate.

Nga Ui Auau (FAQ)

1. He aha te whakatau whiu i whakawhiwhia ki a Monica McAlister?

Ko Monica McAlister, te kaiwhakahaere matua o te NHS i uru ki roto i te tukinga mate, i tukuna he ota huinga mo nga haora 50 o te mahi hapori me te ota whakamatautau 12-marama.

2. He aha nga take i whakaawe i te whakatau a te kaiwhakawa ki te kowhiri i te ota whakakotahi hei utu mo te wa mauhere?

He maha nga mea i whakaarohia e te kaiwhakawa, tae atu ki te tohenga a McAlister moata mo tana hara, tona ripeneta, tana rekoata mahi, me te whakaatu a te whanau mo te murunga hara me te kore mauahara ki a ia.

3. I pehea te tukinga?

I tukinga te tukinga i te wehenga atu o te Toyota Avensis o McAlister mai i te hononga ki te ara o te motopaika Ducati a Matthew Arnold e haere mai ana i te wahanga o te huarahi o Lurgan me te huarahi Blackskull.

4. I pehea te whakahoki a te whanau a Matthew Arnold ki te whiunga?

I roto i a raatau korero mo te paanga o te patunga, i kii te whaea me tana wahine a Matthew Arnold i to raua whakawhirinaki ki te whakapono me te kii kaore raua e mauahara ki a McAlister. E whakapono ana ratou ko te noho me nga hua o ana mahi ka nui te whiu.