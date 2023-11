Hawked: He Whakapaipai Hou e tatari ana

By

Kua rite koe ki te haere i tetahi haerenga whakaihiihi ki tonu i nga mahi whakahihiri me nga taonga kore korero? Kia kaha koe, na te mea kei te haere mai a Hawked ki Steam Early Access hei te 30 o Noema! I hangaia e MY.GAMES, ko tenei kaikopere tangohanga tuatoru e oati ana i tetahi wheako whakaari rūmaki ka noho koe ki te taha o to nohoanga.

I Hawked, ka whai waahi nga kaitakaro ki te mahi tahi me o ratou hoa kaihoe i a ratou e whakatere ana i tetahi moutere hihiri me te pohehe. I ia hurihanga, he wero whakahihiri me nga whai waahi kei te tatari. Mai i te whakaoti i nga panga uaua ki te uru ki nga pakanga e pa ana ki te ngakau ki nga hoa riri kino, ko nga hikoinga katoa ka whakatata atu koe ki te hura i nga taonga me nga taonga utu nui.

Me whai waahi ki roto i te kaupapa hou a Renegade Rally ka timata ki tenei mahinga whakahirahira me o hoa. Na roto i te whakauru ki te kaupapa whakatairanga, ehara i te mea ka whai waahi koe ki te whiwhi utu whakahihiri engari ka whai waahi ano koe ki te wikitoria i nga taonga motuhake kei roto i te oranga o te moni moni. Whakaarohia nga huarahi katoa e tatari ana ki a koe i a koe e tirotiro ana i nga whenua whanui o Hawked me te pai ki ana miihini whakaari.

Ahakoa kei te tata tonu te putanga Steam Early Access o Hawked, me tatari nga kaitakaro papaaho kia tae ki te Moata 2024 kia uru atu ki te mahi whakahihiri. Engari kia okioki, ka pai te tatari! Kua whakatapua nga kaiwhakawhanake ki te whakaputa i nga wheako petipeti pai rawa atu, me te whakarite kia whiwhi nga papa katoa i te tukunga maamaa me te whakakoi.

Na kia rite, whakaemihia o hoa, me te whakarite mo tetahi haerenga e kore e warewarehia penei i era atu. Kua whakaritea a Hawked ki te tautuhi ano i te momo me ona taakaro whakahihiri, te ao ruku, me te pakiwaitara hopu. Ka whakautu koe i te waea ka noho hei kaihōpara rongonui? Nau te whiriwhiri.

Source: TAKU.KAMEKE

Nga Ui Auau (FAQ)

Q: He aha te Hawked?

A: Ko Hawked he kaikopere tangohanga tuatoru-tangata i whakawhanakehia e MY.GAMES, e tuku ana i te wheako whakaari whakaihiihi i reira nga kaitakaro ki te tuhura i tetahi moutere hihiri, ki te whakaoti panga, ki te hinga i nga hoariri, ki te kite i nga taonga me nga taonga nui.

Q: Ahea wa ka waatea a Hawked ki runga Steam Early Access?

A: Ka watea a Hawked ki runga Steam Early Access timata mai i te Noema 30.

Q: Ahea ka tukuna a Hawked ki nga papatohu?

A: Ko te tukunga papatohu o Hawked e tatari ana hei te timatanga o te tau 2024.

P: He aha te kaupapa Whakawhanaunga Renegade?

A: Ko te kaupapa Renegade Rally he huihuinga whakatairanga i Hawked ka taea e nga kaitakaro te whakauru ki te whiwhi utu me te whai waahi ki te wikitoria taonga motuhake, tae atu ki te tuku moni moni mo te wa katoa.

P: Ka taea e au te takaro Hawked me oku hoa?

A: Ae, kei te tuku a Hawked i tetahi ahuatanga mahi tahi e taea ai e koe te mahi tahi me etahi atu kaitakaro me te haere tahi ki te haerenga.