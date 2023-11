Kua 6 nga wa i pa ai tetahi ki te COVID?

I waenganui o te mate urutomo COVID-19, ka ara ake nga patai mo te huaketo me ona paanga. Ko tetahi o nga patai kua arohia, ko te mea kua maha nga wa kua pangia e te tangata te huaketo. Ahakoa he onge, kua tuhia nga keehi o nga taangata kua pa ki nga mate COVID-19 maha. Kia rukuhia tenei kaupapa whakahirahira me te tirotiro i etahi patai ka paatai.

He aha te tikanga o te whai COVID-19?

Ko te COVID-19, he poto mo te mate coronavirus 2019, he mate hopuhopu i puta mai i te mate acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2). Ko te mea tuatahi ka horapa ma roto i nga topata manawa ka maremare te tangata pangia, ka tihe, ka korero ranei. Ko nga tohu noa ko te kirika, te mare, te ngenge, me te uaua ki te manawa. Heoi ano, ka noho tonu etahi tangata kaore he tohu, ka pa ki nga tohu ngawari.

Ka taea e tetahi te whiwhi COVID-19 neke atu i te kotahi?

Ahakoa onge, ka taea e te tangata takitahi te kirimana COVID-19 i nga wa maha. I te nuinga o te wa ka whakawhanakehia e te punaha parepare a te tangata nga paturopi hei patu i te huaketo i muri i te mate tuatahi. Heoi ano, ka memeha haere enei paturopi i roto i te waa, ka waiho te tangata ki te mate ano. I tua atu, ka taea e nga momo hou o te huaketo te karo i te urupare aukati i puta mai i nga mate o mua, ka arahi ki te mate ano.

E hia nga wa kua pa te tangata ki te COVID-19?

Ahakoa he rerekee, kua panuitia nga keehi o nga taangata kua pa ki nga mate COVID-19 maha. Ahakoa he rereke te maha o nga reimate, he maha nga wa i whakamatauhia e te tangata te pai mo te huaketo tae atu ki te ono nga wa. Ko enei keehi ka ata rangahauhia e nga kaiputaiao kia pai ake ai te maarama ki te whanonga o te huaketo me tona paanga ki te punaha mate.

He aha etahi tangata ka pangia i nga wa maha?

He maha nga mea ka whai waahi ki te mate ano. Tuatahi, ko te roanga o te mate mate i muri i te mate tuatahi he rerekee ia tangata ki ia tangata. Ko etahi o nga tangata ka pa ki te kaha ake me te roa o te urupare aukati, ko etahi ka ngoikore ake te whakautu. I tua atu, ko te putanga mai o nga momo rereke rereke mai i te riaka taketake ka taea te karo i te urupare aukati i puta mai i nga mate o mua.

Opaniraa

Ahakoa onge, kua tuhia nga keehi o nga taangata e pa ana ki nga mate COVID-19 maha. Ko enei keehi e whakaatu ana i te hiranga o te noho mataara tonu, ahakoa mo te hunga kua pangia e te mate. I te wa e ako tonu ana nga kaiputaiao me nga kairangahau i te huaketo me ona momo rerekee, he mea nui ki te whai i nga aratohu hauora a te iwi, tae atu ki te kano kano, te whakakakahu kanohi kanohi, te mahi akuaku ringa pai, me te pupuri i nga haerenga hapori, hei whakaiti i te tupono o te mate me te mate ano. Kia noho mohio, noho haumaru!