Ko te Rahi o te konae me te roa o te purei o te Whanako Nui VI te take mo te awangawanga

Ko te tukunga nui o Grand Theft Auto VI kua waiho nga kaiwhaiwhai e tatari ana ki nga korero me nga whakahoutanga mai i nga Taakaro Rockstar. Ahakoa kei te whakawhanake tonu te keemu, na te kore o nga korero i puta mai i nga wa katoa o nga korero me nga whakaaro i waenga i nga kaiwhaiwhai.

Ko tetahi korero hou kua arohia ko te kerēme ka riro i a GTA VI te rahi o te konae 750GB me te roa o te takaro mo te 400 haora. Na tenei i ara ake nga awangawanga mo nga kaitakaro, ina koa ko te hunga kua iti noa i te waahi rokiroki papatohu.

Ko te rahi o nga konae korero he raru nui mo te PC me nga kaitoro papatohu. Ko te PS5, hei tauira, he 825GB SSD te puku pakeke o roto, engari i muri i te rahui mokowhiti mo nga konae punaha, ka waiho nga kaitakaro ki te 667GB anake. Ko te rahi o nga konae korero mo GTA VI ka nui ake i tera nama ma te 80GB. Ahakoa ko te Xbox Series X he iti ake te kaha rokiroki o te 1TB, he raru tonu te ahuatanga, ina koa mo te tauira Series S me tana puku 512GB SSD.

Hei whakatau i tenei take rokiroki pea, me haumi nga kaitakaro ki roto i etahi atu SSD rokiroki o roto mo nga kaari roha PS5, SSD ranei mo te Xbox Series X|S.

Ahakoa kei te maaharahara enei korero ki waenga i nga kaitakaro, he mea nui ki te tango i a raatau ki te tote kia mau ra ano. Te ahua nei kaore pea e hiahiatia e te Grand Theft Auto VI te nui o te waahi rokiroki. Heoi ano, e whakaatu ana i nga wero pea ka pa ki nga kaitakaro ki te whakanui ake i te rahi o nga konae me te iti o nga whiringa rokiroki.

I te wa e tatari ana nga kaiwhaiwhai ki te tukunga o Grand Theft Auto VI, he maarama ko te kaha rokiroki ka waiho hei whakaaro mo te maha o nga kaitakaro. Ahakoa he pono nga korero, ko te tumanako ka kitea e nga kaiwhakawhanake nga huarahi ki te arotau i te rahi o nga konae me te kore e whakararu i te kounga me te roa o te takaro.

Rauemi:

