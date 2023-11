Ka tata a ChatGPT ki te Paahi i te Whakamatau Turing, engari ka hinga poto, e kii ana nga Kairangahau

By

Ko te tauira reo mohio hangai a ChatGPT kua aro nui ki a ia mo tona kaha ki te uru atu ki nga korerorero e tangi ana te tangata. Heoi, e rua nga kairangahau i te Whare Wananga o California, San Diego kua whakatau i te wa e tata ana a ChatGPT ki te tuku i te whakamatautau Turing, i te mutunga ka taka.

I roto i tetahi rangahau i tapaina "Ka eke a GPT-4 i te Whakamātautau Turing?" i whakaputaina i runga i te tūmau preprint arXiv, i tirotirohia e Cameron Jones raua ko Benjamin Bergen te mahi a ChatGPT ki te whakaputa korero ka taea te whakapohehe i nga kaiuru ki te whakaaro kei te korerorero raua ki te tangata. I whakahaere ratou i nga "keemu" i uru ai nga kaiuru ki te tangata, ki te tauira GPT ranei, ka tonohia kia mohio ko wai te mea e korero ana ratou.

Ko nga hua i whakaatu ko GPT-4 i angitu te whakapohehe i nga kaiuru 41% o te wa, ko te putanga o mua, GPT-3.5, i tutuki i te reeti tinihanga o te 5% ki te 14%. Ko te mea whakamiharo, ko nga kaiuru tangata i kaha ki te whakatenatena i etahi atu mo o raatau tangata i roto i te 63% noa o nga whakamatautau.

I whakatau a Jones raua ko Bergen kaore a ChatGPT e eke ki te whakamatautau Turing, e tohu ana he herenga tonu ki te whakaputa hua kaore e taea te rereke mai i nga whakautu a te tangata. Heoi, i whakanuia e ratou te whai take tonu o te whakamatautau Turing hei anga mo te arotake i te whai huatanga o nga korero miihini me te mohio ki nga rautaki tangata ki te urutau ki nga taputapu AI.

I whakaatuhia ano e nga kairangahau nga hua ka puta mai i nga tauira AI ki te whakapohehe i te tangata. I runga i te reeti angitu o te 41%, ka taea e nga tauira AI te whai paanga nui ki te hapori me te ohanga, ina koa ki nga waahi kaore nga kaiwhakamahi e mohio ana kei te mahi tahi ratou me tetahi miihini.

I tua atu, i tautuhia e te rangahau nga mea i whakaarohia e nga kaiuru i te wa e whakatau ana mena kei te taunekeneke ratou ki te tangata, ki nga miihini ranei. Ko te ōkawa, te ōpaki, te kupu, te wetereo, te tohu tohu, me nga whakautu tangi-a-iwi i whai waahi nui katoa ki te tautuhi i nga korerorero i hangaia e AI.

I te mea kei te tipu haere tonu nga tauira AI penei i a ChatGPT me te kaha ake o te wai, i kii nga kairangahau i te hiahia ki te whai i o raatau whanaketanga me te whakawhanake rautaki hei whakaiti i te tinihanga.

Nga Ui Auau (FAQ)

He aha te whakamatautau Turing?

Ko te whakamatautau Turing, na te tohunga pangarau a Alan Turing i whakatakoto, he ine mo te kaha o te miihini ki te whakaatu i te whanonga mohio e kore e rereke mai i to te tangata.

I pehea te aromatawai a nga kairangahau i nga mahi a ChatGPT?

I whakahaerehia e nga kairangahau nga "keemu" i uru ai nga kaiuru ki te tangata, ki te ChatGPT ranei me te whakatau ko wai te mea e korero ana ratou.

He aha te reiti angitu i tutuki i a ChatGPT ki te whakapohehe i nga kaiuru?

Ko te ChatGPT (GPT-4) i pai te tinihanga i nga kaiuru 41% o te wa, ko te putanga o mua, GPT-3.5, i eke ki te reeti tinihanga o 5% ki te 14%.

He aha nga hua ka puta mai i nga tauira AI ki te whakatauira tangata?

Mena ka whakatauira a AI i nga tangata, ka pa mai pea nga paanga hapori me te ohanga, ka arai pea ki te tinihanga me te koretake o nga taunekeneke tangata-miihini.

He aha nga mea i whakaarohia e nga kaiuru i te wa e tautuhi ana i nga korero i hangaia e AI?

I aro nga kaiuru ki nga ahuatanga penei i te okawa, te opaki, te korero, te wetereo, te tohu tohu, me nga whakautu tangi-a-iwi kia mohio ai mena kei te whakawhitiwhiti korero ratou ki te tangata, ki nga miihini ranei.

(Pūtake: arXiv)